El sector público perdió 71.661 puestos de trabajo

Desde diciembre de 2023 la planta del sector público cayó 21%, un promedio de casi 72 despidos diarios. Cuál fue el impacto y las áreas más perjudicadas

Desde diciembre de 2023 la planta del sector público cayó 21%, un promedio de casi 72 despidos diarios. Cuál fue el impacto y las áreas más perjudicadas

Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA ) revela la magnitud del recorte implementado en la administración nacional entre diciembre de 2023 y junio de 2026 .

La política de ajuste resultó en la eliminación de 71.661 puestos de trabajo , lo que equivale a una caída del 21% de la planta total del Sector Público Nacional. En términos operativos, esto representa un promedio de casi 72 despidos por día durante todo el periodo analizado.

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Radiografía del recorte: los sectores más afectados

El informe detalla que el ajuste no fue uniforme, impactando con distinta intensidad según el área del Estado. En términos absolutos, la administración descentralizada lidera la cantidad de cesantías con 25.382 bajas, seguida por las empresas y sociedades del Estado con 22.765 y la administración centralizada con 17.974. Sin embargo, si se analiza el impacto en términos proporcionales, la administración centralizada fue la más golpeada, sufriendo un recorte del 32,18% de su personal.

Según el CEPA, esto evidencia un "vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo".

Empresas públicas bajo la lupa

Dentro del ecosistema de empresas estatales, los casos más críticos por volumen de despidos son:

Correo Argentino: 5.578 despidos.



Operadora Ferroviaria: 4.208 despidos.



Banco Nación: 2.363 despidos.

Aerolíneas Argentinas: 1.990 despidos.

En términos porcentuales, la situación más extrema se vive en la ex Télam, donde el recorte alcanzó al 79% de su dotación, dejándola en una situación de "virtual extinción operativa". Le siguen ENARSA Patagonia (66,7%), Educar S.A. (61,9%) y la Casa de la Moneda, que redujo su personal en un 51%.

Impacto en organismos estratégicos y sociales

El desmantelamiento también alcanzó a pilares del sistema científico, social y de recaudación. El informe destaca las reducciones en:

ARCA (ex AFIP): 3.427 puestos eliminados, afectando la capacidad de fiscalización y recaudación.

puestos eliminados, afectando la capacidad de fiscalización y recaudación. ANSES: 2.982 despidos, impactando directamente en la atención de jubilados y sectores vulnerables.

despidos, impactando directamente en la atención de jubilados y sectores vulnerables. CONICET: 2.057 trabajadores menos, lo que debilita la investigación científica nacional.

trabajadores menos, lo que debilita la investigación científica nacional. Fuerzas Armadas: En un hecho inédito, las estructuras centrales de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea sumaron casi 3.000 desvinculaciones en conjunto.

En el ámbito social, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 62% de su planta, mientras que la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) sufrió un recorte del 53%, comprometiendo la seguridad operativa en diversos medios de transporte.

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A modo de conclusión

El informe de Cepa concluye que estas medidas responden a una "política deliberada de ajuste y desmantelamiento" que va más allá de una búsqueda de eficiencia administrativa.

Se sostiene además que el enfoque ha sido principalmente cuantitativo, sin un análisis del impacto institucional, lo que ha derivado en un repliegue sistemático del Estado en áreas donde cumple funciones irremplazables, como la soberanía energética, el desarrollo tecnológico y la protección de derechos sociales.

Finalmente, el documento advierte que este cambio de paradigma subordina lo público a la lógica del mercado, reduciendo al Estado a su mínima expresión y poniendo en riesgo capacidades estratégicas nacionales construidas a lo largo de décadas.