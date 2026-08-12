Banco Entre Ríos expuso herramientas en pesos y dólares para capital de trabajo e inversión, con alternativas adaptadas a cada actividad productiva.

Banco Entre Ríos presentó en Urdinarrain sus opciones de financiamiento para PyMEs productivas.

Banco Entre Ríos participó del “Encuentro sobre Información Financiera para el Desarrollo Productivo”, realizado este martes en el SUM del Parque Industrial de Urdinarrain, en una jornada organizada por la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor de la provincia.

La actividad tuvo como objetivo acercar información, herramientas y alternativas de financiamiento a PyMEs y proyectos productivos de Entre Ríos, con el propósito de fortalecer empresas, promover nuevas inversiones y acompañar el crecimiento de las distintas cadenas de valor.

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Durante el encuentro, representantes de Banco Entre Ríos presentaron la propuesta financiera de la entidad y las distintas soluciones disponibles para responder a las necesidades y ciclos de cada actividad.

Precalificación crediticia online

Uno de los principales instrumentos destacados fue el sistema de precalificación crediticia online, que permite a clientes y potenciales clientes conocer en el momento su capacidad de financiamiento.

La herramienta contempla montos de hasta $1.800 millones y busca facilitar el análisis y la planificación de proyectos de inversión, agilizando el acceso a información sobre las posibilidades crediticias de cada empresa.

La oferta incluye alternativas de financiamiento en pesos y dólares, tanto para capital de trabajo como para inversiones vinculadas con la actividad productiva.

Opciones para inversión y capital de trabajo

Entre las alternativas presentadas se encuentra la financiación de capital de trabajo por hasta 18 meses, en pesos y dólares.

También se ofrecen préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola e implementos nuevos, con plazos de hasta 48 meses y esquemas de amortización adaptados a los ciclos productivos.

A estas opciones se suman acuerdos comerciales con fabricantes e insumeras, que permiten acceder a condiciones especiales para incorporar tecnología, maquinaria e insumos.

La entidad también dispone de Tarjeta Agro, con alternativas de financiación para la compra de semillas, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles y otros insumos vinculados con la producción.

Servicios para la actividad agropecuaria y empresarial

La propuesta contempla además seguros agropecuarios destinados a acompañar la gestión de riesgos de las diferentes actividades productivas.

Para las empresas, Banco Entre Ríos ofrece herramientas a través de Office Banking, además de soluciones de eCheq, pagos, cobranzas y Fondos Comunes de Inversión (FCI), orientadas a facilitar la gestión financiera cotidiana.

La entidad cuenta asimismo con acuerdos comerciales con Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y FOGAER, ampliando las posibilidades de acceso al financiamiento.

Acompañamiento al desarrollo regional

Otro de los aspectos destacados fue la integración vertical de Banco Entre Ríos con CREAR SGR, que permite canalizar alternativas de financiamiento productivo y capital de trabajo desde un mismo circuito, a través de sucursales y centros de negocios.

La participación en el encuentro de Urdinarrain forma parte de la estrategia de la entidad para fortalecer el vínculo con empresas, emprendimientos y actividades productivas de la provincia.

En ese marco, Banco Entre Ríos ratificó su compromiso con el desarrollo productivo de Entre Ríos y con el acompañamiento financiero de las empresas que generan empleo, inversión y valor en las distintas comunidades.