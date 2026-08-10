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Materiales de construcción: continúa la caída de las ventas

La venta de materiales de construcción cayó 6,5% interanual durante el mes de julio y 0,8% contra el mes anterior, según datos privados conocidos este lunes.

10 de agosto 2026 · 19:39hs
La venta de materiales de construcción cayó 6

La venta de materiales de construcción cayó 6,5% interanual durante el mes de julio. 

La venta de materiales de construcción cayó 6,5% interanual en julio y 0,8% contra el mes anterior, según datos privados. Durante el período comprendido entre enero y julio de 2026, las empresas del sector despacharon al mercado interno un volumen de mercadería 0,6% inferior al mismo lapso del año pasado.

Estos datos reflejan que la actividad se mantiene en niveles estables pero levemente por debajo de los registros históricos inmediatos.

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Pocas ventas de materiales de construcción

Los datos corresponden al Índice Construya que elaboran empresas del sector. Desde la entidad explicaron que “en julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año”.

La organización atribuye este fenómeno a situaciones temporales que no modificarían la perspectiva general del mercado de materiales.

Las empresas que conforman el indicador proyectan un cambio de tendencia para el corto plazo. “En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación”, manifestaron representantes del grupo a través de un comunicado oficial.

Finalmente, el sector vinculó la reactivación de las ventas a la estabilidad de la economía y al acceso al financiamiento.

La mejora en la demanda se concretaría “en la medida en que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, en especial que se registre una importante reducción en las tasas de interés de los créditos”.

materiales de construcción Caída de las ventas
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