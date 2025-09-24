Uno Entre Rios | El País | EEUU

EEUU confirmó que negocia con el gobierno de Milei un swap de u$s20.000 millones

El detalle fue informado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, luego de la reunión realizada ayer entre Javier Milei y Donald Trump.

24 de septiembre 2025 · 09:29hs
EEUU confirmó que negocia con el gobierno de Milei un swap de u$s20.000 millones

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anunció cuáles son las opciones que están negociando con la Argentina para asistirla financieramente luego de la incertidumbre generada en los mercados por el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires.

Según detalló Bessent, la administración norteamericana está preparada para otorgar un “significativo” crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización de Cambios. “Actualmente, el Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central”, precisó.

Lorena Villaverde, la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Río Negro, recibió un préstamo irregular del Banco Nación 

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Se comienza a analizar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2026 en comisión de la Cámara de Diputados

Presupuesto 2026 comienza a debatirse en comisión de Diputados

LEER MÁS: Luis Caputo dijo que hay una "cifra específica" y que el encuentro "fue histórico"

En el posteo del funcionario, no termina de quedar claro si el swap y el crédito stand-by se solapan o son dos instrumentos que se negocian paralelamente.

El funcionario precisó también que “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”.

Embed
EEUU Milei millones
Noticias relacionadas
Alejandro Melik, no se presentó en dos oportunidades para dar explicaciones por $LIBRA. Serán citados Karina Milei y Mariano Cuneo Libarona

$LIBRA: se recurrirá a la Justicia para hacer comparecer a funcionarios

La Comisión Bicameral resolvió ampliar auditorías en la Andis y la ANMAT por presuntos pagos ilegales y el caso del fentanilo contaminado.

La AGN ampliará auditorías en la Andis y en Anmat por irregularidades

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, desaparecieron 

Jóvenes desaparecidas: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

La Secretaría de Industria y Comercio consideró que la medida implica eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno.

El Gobierno eliminó 71 regulaciones al comercio para "simplificar las relaciones de consumo"

Ver comentarios

Lo último

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Ultimo Momento
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

La candidata de LLA en Río Negro recibió un préstamo irregular del banco Nación

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

SUNSET FSTVL: la música electrónica internacional llega a las playas del Thompson

Policiales
Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

Homicidio de Abril Morato: joven reconoció el hecho como coautora y aceptó ir a la cárcel

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

General Ramírez: un trabajador perdió la vida al recibir una descarga eléctrica

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Condenado regresó a la cárcel tras error judicial que lo liberó antes de tiempo

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Viale: una niña de 2 años fue atacada por un perro y está internada en estado reservado

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Investigan el incendio de un camión en Concordia

Ovación
La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

La entrerriana Cielo Martínez vende empanadas para participar en un torneo de ajedrez

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Tomás de Rocamora inició su pretemporada con vistas a la Liga Argentina

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Racing venció a Vélez y es el primer semifinalista de la Copa Libertadores

Ganar, un objeto de consumo, el libro que debate la histeria resultadista

"Ganar, un objeto de consumo", el libro que debate la histeria resultadista

La provincia
Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Este lunes 29 será feriado en Entre Ríos: quiénes gozarán del día libre

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Bólido iluminó el cielo de Entre Ríos y la región: de qué se trató

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente

Martín Tactagi habló sobre la muerte de su hija: "Acá estamos, levantándonos a la vida nuevamente"

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

Entre Ríos: miércoles con temperaturas máximas de 25 grados

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

De un aula a un emblema: la historia de la bandera de Santa Elena, nacida en una escuela humilde a orillas del Paraná

Dejanos tu comentario