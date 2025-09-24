Super Test Drive del Grupo Nation, en Paraná

Uno Entre Rios | Economia | super

Del jueves 25 al sábado 27 los concesionarios Nation, en Paraná, realizarán Jornadas de Test Drive únicas y exclusivas junto a Grupo Nation

24 de septiembre 2025
El Jueves 25, viernes 26 y sábado 27 en los concesionarios Nation de avenida Almafuerte 555 / 617, en Paraná, se realizarán tres Jornadas de Test Drive únicas y exclusivas junto a Grupo Nation.

Horarios

  • Jueves 25 de septiembre: de 8 a 19 hs
  • Viernes 26 de septiembre: de 8 a 19 hs
  • Sábado 27 de septiembre: de 8 a 13 hs

En esta oportunidad, Grupo Nation pondrá a disposición cuatro concesionarias oficiales en Paraná, con sus mejores modelos, para que los clientes puedan conocerlos y manejarlos en primera persona:

  • Citroën: C3 Aircross, Basalt
  • Peugeot: 2008, 208 GT
  • BAIC: BJ30
  • Jeep: Compass, Renegade Willys
"Cada participante podrá probar, comparar y sentir la potencia, el diseño y la tecnología de nuestras marcas, con el respaldo y la atención personalizada de todo el equipo de Grupo Nation Paraná", indicaron los organizadores.

Además, quienes accedan a la experiencia recibirán obsequios exclusivos, podrán acceder a beneficios especiales en la compra de unidades y contarán con la posibilidad de financiación exclusiva, con tasa reducida, durante la jornada.

Reservar lugar ingresando al link de la marca de preferencia para vivir la experiencia de manejar el auto de sus sueños.

Contactos directos por marca en Paraná

NATION Jeep (Paraná)

Línea: +54 9 11 6586 9647

WhatsApp Jeep Paraná

NATION Citroën (Paraná)

WhatsApp Citroën Paraná

NATION Peugeot (Paraná)

WhatsApp Peugeot Paraná

NATION BAIC (Paraná)

Línea: +54 9 11 6869 9064

WhatsApp BAIC Paraná

