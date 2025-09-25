Nación anunció que las retenciones cero para la carne seguirán hasta fin de octubre

Uno Entre Rios | El País | retenciones

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que las exportaciones de carnes bovinas y avícolas mantendrán el esquema de retenciones cero hasta el 31 de octubre

25 de septiembre 2025 · 13:15hs
El gobierno nacional ratificó este jueves que continuará el régimen de retenciones cero para las exportaciones de carnes. La medida regirá hasta el próximo 31 de octubre, con el objetivo de mantener la competitividad del sector.

La confirmación estuvo a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien utilizó sus redes sociales para difundir la novedad. “El esquema de retenciones cero para la exportación de carnes avícolas y bovinas continúa sin cupo hasta el 31 de octubre próximo”, comunicó.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, criticó el poco tiempo que duraron las retenciones cero para exportación. El ánimo nos duró poquito”, expresó

El anuncio llega en un contexto de fuerte dinamismo en el comercio exterior, tras el reciente cierre del beneficio aplicado al complejo granario.

Fin del beneficio para las ventas de granos

En la jornada previa, se había dado por finalizado el régimen de retenciones cero para granos y subproductos. El cierre respondió a que se alcanzó el cupo de US$ 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), estipulado por el decreto oficial.

De este modo, mientras el beneficio para el agro quedó sin efecto, el Ejecutivo resolvió sostener el esquema diferenciado para las carnes. La decisión busca brindar previsibilidad a los productores y frigoríficos que participan en los mercados internacionales.

El sector cárnico había reclamado la continuidad de la medida, señalando que se trata de un estímulo clave para consolidar envíos en un escenario de costos elevados y competencia regional.

Expectativas para el sector cárnico

Con la extensión hasta fin de octubre, las empresas exportadoras cuentan con una ventana de oportunidad para reforzar su posicionamiento en el mercado externo. Especialistas del rubro estiman que podría registrarse un incremento en los embarques de cortes bovinos y avícolas.

El Gobierno, en tanto, evalúa el impacto de las medidas adoptadas en los diferentes complejos productivos, con la intención de combinar incentivos sectoriales y recaudo fiscal.

El mensaje de Adorni marcó una continuidad parcial en el esquema de retenciones cero, que ahora concentra su vigencia exclusivamente en la carne, al menos hasta fines de octubre. (NA)

