Bancos y fintech manejarán dineros de Anses para Fondos de Despidos

El nuevo mecanismo FAL incluido en la reforma laboral podría canalizar unos 4.000 millones de dólares anuales y apunta a ampliar el mercado de capitales

El Gobierno incluyó en l a reforma laboral la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) , un esquema por el cual parte de los aportes que hoy van al sistema previsional de ANSES se destinarán a financiar indemnizaciones por despido mediante fondos de inversión privados administrados por bancos, fintech y otras entidades reguladas por la Comisión Nacional de Valores.

Según estimaciones oficiales, el nuevo mecanismo podría canalizar unos US$ 4.000 millones anuales y apunta a ampliar el mercado de capitales local y el fondeo del Estado.

La iniciativa genera críticas por un posible desfinanciamiento de ANSES cuyo objetivo es tutelar los fondos que irána jubilaciones y a seguridad social, y por abrir un nuevo negocio financiero a gran escala, mientras su reglamentación aún se encuentra en discusión.

despidos.jpg

El FAL en la Reforma laboral

El Gobierno incluyó en el proyecto de Reforma laboral una carta para ampliar el mercado financiero local de la mano de un selecto grupo de grandes jugadores privados. De aprobarse la iniciativa pasarán a manejar fondos millonarios provenientes del ANSES para financiar el pago de indemnizaciones por despidos y podrán invertirlos en activos financieros. Esa es la idea detrás del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El sistema está pensado para que las empresas financien las cesantías con una contribución del empleador de hasta 3% de las remuneraciones que, a su vez, se le descuenta del aporte que hacían al sistema previsional para jubilaciones y asignaciones familiares los trabajadores.

Textiles calzados despidos Fábrica Topper Tucumán.jpg

Si bien ese punto del proyecto genera controversia, porque según especialistas desfinancia la caja de los jubilados en casi 0,5 puntos del PBI y representa un subsidio a los empleadores, la otra particularidad es que los fondos serán instrumentados por diversas entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El gobierno ya había instrumentado algo similar con el fondo de cese laboral cuando habilitó a los administradores fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros como bancos privados, públicos y provinciales, sociedades de bolsas, escribanías y estudios legales y contables. Ahora tampoco descartan incluir a las compañías de seguro.

El FAL es un fondo de contingencia para financiar indemnizaciones. Se crearán empresas a tal fin, dependientes de las compañías de seguro o de bancos y los fondos van a tener como destino un menú de inversiones.

Textiles calzados despidos 1.jpg

En tanto, el Gobierno acelera las negociaciones por la reforma laboral con el fin de aprobarla en el Senado durante febrero. En el caso del FAL la Comisión Nacional de Valores deberá reglamentar las entidades habilitadas para operar. Su composición además de las contribuciones mensuales obligatorias del empleador serán los rendimientos intereses y cualquier otra renta derivada de las inversiones. el negocio pasará por el cobro de las comisiones.

La reglamentación del esquema sigue discutiéndose en ámbitos legislativos y entre algunos gobernadores, por la falta de precisión sobre el 3% de las contribuciones que irán a fondos privados. Los principales jugadores hoy 59 sociedades gerente que administran 78 billones de pesos (unos 153.500 millones de dólares) de inversiones de personas empresas y fondos comunes. Casi 60% está colocado en el mercado de dinero, constituido por activos de deuda a corto plazo como Letras del Tesoro con rescate inmediato, pubicó Clarín.