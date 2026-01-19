El gobierno convocó a extraordinarias para tratar reforma laboral, glaciares y el acuerdo Mercosur–UE

Milei convocó a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero para tratar la reforman laboral, de la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE.

El Poder Ejecutivo cumplió este lunes en publicar en el Boletín Oficial el llamado a extraordinarias para el mes de febrero. Es la segunda convocatoria, luego de la hecha en diciembre para tratar seis temas (de los cuales fueron abordados cuatro) y ahora se incluyen cuatro cuestiones: tres proyectos de ley y una designación diplomática.

La convocatoria que apareció este lunes en el BO tiene fecha del viernes pasado y comprende la realización de extraordinarias entre el lunes 2 de febrero y el 27 de ese mismo mes.

Los temas en agenda

Los temas a tratar son la reforma de la Ley de Glaciares; el proyecto de Modernización Laboral; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea y el acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Iglesias.

Recordemos que el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ya cuenta con dictamen de comisiones en el Senado y quedó listo el año pasado para su tratamiento en el recinto. Lo mismo que el proyecto de ley de Modernización Laboral, que será el tema central de estas sesiones extraordinarias.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea

En el caso del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, este sábado en Asunción el presidente Javier Milei adelantó que enviaría “en los próximos días” el proyecto de ley para su aprobación legislativa en extraordinarias. Al respecto, el mandatario abogó por cuidar que los parlamentos no introduzcan mecanismos que distorsionen lo negociado. Tanto el Parlamento Europeo como los de los países miembros del Mercosur deben dar curso al acuerdo establecido entre ambos mercados regionales.

En el caso del exdiputado Fernando Iglesias, el pasado 8 de enero había sido oficializada su designación como embajador en Bélgica. Por decreto se publicó en el Boletín Oficial su designación “en comisión” como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República ante el Reino de Bélgica”, nombramiento que ahora deberá pasar por el Senado de la Nación.

Según consignó el sitio Parlamentario, el pliego del exdiputado del Pro deberá ser considerado en la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que hasta el año pasado conducía la ahora exsenadora Guadalupe Tagliaferri.

Recordemos que el anterior llamado a extraordinarias, que abarcó del 10 al 30 de diciembre, incluía el Presupuesto Nacional 2026 y el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, ambos convertidos en ley. También la reforma laboral y Glaciares, que consiguieron dictámenes en el Senado. De los temas incluidos esa vez y que ahora no figuran están la reforma del Código Penal, y el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, también conocido como “regla fiscal”.

Tampoco figura en el temario de extraordinarias el tratamiento del DNU 941/25 que establece una profunda reforma del sistema de inteligencia, pero el tema puede ser abordado en cualquier momento a instancias de la propia oposición, si así lo impulsa y logra quórum.