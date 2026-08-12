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Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Cristiano Ronaldo expresó su apoyo a Lionel Messi tras la muerte de su padre Jorge y le envió un emotivo mensaje de fuerza para él y toda su familia.

12 de agosto 2026 · 14:30hs
Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza.

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza".

Lionel Messi recibió este miércoles un mensaje de apoyo de Cristiano Ronaldo luego de publicar una sentida carta para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió el pasado sábado a los 68 años. El futbolista portugués dejó sus condolencias en la publicación de Instagram del argentino y destacó la difícil situación que atraviesa junto a su familia.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió Ronaldo, en un gesto que volvió a reflejar el respeto que ambos mantienen pese a la histórica rivalidad deportiva que protagonizaron durante décadas.

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El mensaje de Cristiano Ronaldo para Messi tras la muerte de Jorge

Messi utilizó su cuenta de Instagram, seguida por más de 515 millones de personas, para compartir una extensa carta después de la ceremonia íntima y familiar realizada durante el fin de semana en Rosario. Allí expresó el profundo dolor que siente por la pérdida de su padre y agradeció las muestras de cariño recibidas en las últimas horas.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más", escribió el capitán de la selección argentina, quien además recordó el vínculo que mantuvo con Jorge desde sus primeros pasos en el fútbol.

El rosarino también relacionó la enfermedad de su padre con su participación en el Mundial de 2026, torneo en el que convirtió ocho goles y aportó cuatro asistencias y llevó a Argentina hasta la final. Messi contó que, después de cada partido, esperaba recibir el mensaje de su padre y que la ausencia de esas comunicaciones le hizo comprender la gravedad de su estado.

Argentina llegó a la final del Mundial, pero cayó ante España. Messi reconoció que había deseado conquistar el título para dedicárselo a Jorge y permitirle verlo jugar una vez más. "Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más", expresó en su despedida.

El mensaje de Ronaldo se sumó a las numerosas muestras de afecto que Messi recibió de figuras del fútbol y del deporte. Entre ellas estuvieron sus compañeros y excompañeros de la selección argentina, además de Neymar, Sergio Agüero, Franco Colapinto y David Beckham, uno de los propietarios del Inter Miami.

"Estamos contigo y tu familia, Leo. Siempre", escribió Beckham. La publicación de Messi generó una enorme repercusión en redes sociales y, apenas una hora después de ser compartida, ya acumulaba millones de reacciones y cientos de miles de comentarios de seguidores y personalidades del deporte.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Jorge Messi
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