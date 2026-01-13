El SUV híbrido, comercializado por Nation, recibió el reconocimiento en los Premios PIA de la Industria Automotriz. Todo lo que tenés que saber del vehículo.

BAIC BJ30 Hybrid, el auto del año está en Nation.

BAIC BJ30, uno de los modelos más innovadores del mercado automotor argentino y comercializado por Grupo Nation, fue distinguido como Auto del Año 2025 en Argentina en los Premios PIA (Periodistas de la Industria Automotriz).

Este SUV de nueva generación se destaca por su diseño moderno y robusto, una fuerte presencia visual y una propuesta tecnológica alineada a las nuevas tendencias de movilidad. A través de Grupo Nation, la BJ30 se incorpora a la oferta local, acercando al público de la región un vehículo premiado a nivel nacional.

La BAIC BJ30 cuenta con motorización híbrida, un alto nivel de equipamiento y avanzados sistemas de asistencia a la conducción. Su interior combina tecnología, conectividad y confort, pensado tanto para el uso urbano como para viajes largos.

El reconocimiento obtenido en los Premios PIA 2025 consolida al vehículo BAIC BJ30 como uno de los lanzamientos más destacados del año y refuerza el rol de Grupo Nation como referente regional en la comercialización de vehículos de última generación.

Quienes deseen más información sobre BJ 30 podrán recibir asesoramiento personalizado y coordinar test drives del modelo.

Para consultas, se encuentra disponible la línea de atención directa vía WhatsApp: 5491168699064