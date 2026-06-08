Los altos costos, la falta de financiamiento y el precio del gasoil ponen en riesgo la siembra y anticipan una nueva caída de superficie.

Advierten que la siembra de arroz podría caer al nivel más bajo de los últimos 26 años.

La campaña arrocera 2026/27 se encamina hacia una nueva reducción de superficie en Entre Ríos y podría registrar el nivel de siembra más bajo de los últimos 26 años. Así lo indica una estimación realizada por el Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), a partir de consultas efectuadas a referentes del sector productivo.

El informe advierte que la combinación de altos costos de producción, bajos precios del cereal y dificultades para acceder al financiamiento está generando un escenario de fuerte incertidumbre para los productores, especialmente para aquellos que dependen del riego mediante pozos profundos impulsados con combustible.

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Según el relevamiento, el elevado valor del gasoil se convirtió en uno de los principales factores que afectan la rentabilidad del cultivo. Esta situación compromete la viabilidad económica de numerosos sistemas de riego y podría derivar en una significativa reducción de la superficie implantada durante la próxima campaña.

En este contexto, se prevé una marcada disminución de las hectáreas abastecidas mediante bombeo a combustible y una mayor dependencia de los sistemas alimentados con energía eléctrica, cuyos costos resultan relativamente más competitivos.

Las proyecciones preliminares indican que en los principales departamentos arroceros de la provincia, como San Salvador, Villaguay y Colón, la superficie sembrada podría experimentar una caída de entre el 10 y el 30 por ciento. La retracción afectaría principalmente a los lotes de menor potencial productivo, donde los márgenes económicos resultan más ajustados.

Los datos de la campaña 2025/26 reflejan la importancia que tiene el sistema de riego dentro de la actividad. Durante ese ciclo, los pozos abastecieron el 62 por ciento del área total sembrada, equivalente a unas 33.850 hectáreas.

arroz Télam

Superficie irrigada

A su vez, dentro de esa superficie irrigada, aproximadamente 20.850 hectáreas funcionaron con motores accionados por gasoil, mientras que el resto utilizó energía eléctrica. Precisamente, son esos sistemas dependientes del combustible los que enfrentan hoy mayores dificultades para sostener su continuidad productiva.

A la presión ejercida por los costos se suma otro factor considerado clave por los productores: la escasa disponibilidad de financiamiento para la compra de combustible y fertilizantes. Esta situación impacta especialmente sobre pequeños y medianos establecimientos, que encuentran mayores obstáculos para afrontar las inversiones necesarias al inicio de la campaña.

No obstante, el informe señala que algunas empresas vinculadas a la industrialización del arroz podrían mantener parte de su superficie productiva con el objetivo de garantizar el abastecimiento de materia prima para sus plantas elaboradoras.

Otro aspecto observado por los técnicos es una creciente inclinación hacia las variedades de arroz tipo largo ancho, impulsada por una relación de precios más favorable respecto de los arroces largos finos.

Arroz.jpeg .Menos arroz en Entre Ríos: baja la siembra y predomina el riego por pozos.

Perspectiva para la próxima campaña

La perspectiva para la próxima campaña se suma a una tendencia que ya mostró señales de retroceso en el último ciclo agrícola. Durante la campaña 2025/26 la superficie sembrada registró una caída del 19 por ciento, consolidando un proceso de contracción que ahora podría profundizarse.

De acuerdo con las estimaciones de la Bolsa de Cereales, si no se producen mejoras en los precios del arroz, una reducción en el costo de los combustibles o mayores alternativas de financiamiento, la superficie provincial podría ubicarse por debajo de las 50.000 hectáreas.

De concretarse ese escenario, Entre Ríos alcanzaría la menor área destinada al cultivo de arroz desde hace más de dos décadas, configurando un panorama de fuerte preocupación para una de las economías regionales más representativas de la provincia.