Leña: de compras por temporada a bolsas semanales, la nueva forma de consumir ante la crisis

Con el kilo a $400, los clientes abandonan pedidos de 1.000 kilos de leña y optan por compras fraccionadas, en cuotas y con descuentos en efectivo

La crisis económica modificó drásticamente los hábitos de quienes eligen la leña para calefaccionar sus hogares o para cocinar. Según explicó a UNO Martín, dueño de la leñería Sanero de Paraná, la tendencia de comprar entre 400 y 1.000 kilos para cubrir toda la temporada quedó en el pasado; hoy, los clientes se acercan al local de calle Soler al 1344 para adquirir lo justo, realizando compras “semana a semana” o cada diez días, ajustándose estrictamente a lo que les permite el bolsillo.

Con el kilo de leña surtida para salamandra a 400 pesos, el comercio se adaptó ofreciendo pagos con tarjeta de crédito, cuotas sin interés y descuentos del 10% por pago en efectivo para sostener las ventas en un contexto donde “a la gente no le alcanza”.

leña

A esta realidad comercial se le suma un complejo escenario logístico para asegurar el abastecimiento. La leña que llega a la ciudad proviene del norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, Chaco y Salta, zonas donde el clima llovedor se convierte en un enemigo directo de la actividad.

Cuando el terreno se vuelve intransitable por el barro, la operativa se encarece y se dificulta: “A veces tenemos que estar manejando tractores con acopladitos para sacar la leña”, relata el comerciante, señalando que estos costos adicionales de movimiento y logística muchas veces son absorbidos por el negocio para no trasladarlos al precio final, ya que el cliente no tiene margen para sostener más aumentos.

“En 2025 terminamos vendiendo el kilo a 350 pesos y hoy yo lo puse a 400, y tendría que estar un poquito más por todos los incrementos que hay y son de público conocimiento. Lo que pasa es que para sostener a la clientela uno trata de ganar un poquito menos y vender en volumen, porque a veces hay costos de logística, como cuando tenemos que usar tractores por el barro, que no se pueden trasladar a la gente porque no tiene cómo sostenerse”, explicó Martín sobre el ajuste de sus precios frente a la inflación y las dificultades del sector.

Además de las inclemencias climáticas, el sector enfrenta otros desafíos estructurales. En este sentido, el entrevistado destacó la creciente dificultad para conseguir mano de obra dispuesta a realizar el trabajo “rústico” de corte en el campo, sumado a la competencia estacional por el transporte; durante la época de cosecha es difícil conseguir camiones disponibles y el traslado de madera se vuelve una tarea casi imposible, ya que los transportistas priorizan el traslado de cereal.

Pese a los obstáculos, en Sanero mantienen las expectativas ante la llegada del frío intenso, confiando en que el “ritual” de la salamandra (ya sea por necesidad de cocinar y secar ropa o por el simple placer de ver el fuego) movilizará el stock de ñandubay, brea, quebracho y algarrobo que preparan durante todo el año.

leña trabajadores De compras por temporada a bolsas semanales: la nueva forma de consumir leña

Nuevas salamandras

“Hace unos 5 años empezaron a comercializarse las nuevas salamandras, con frente de vidrio que son mucho más elegantes. Antes la salamandra era esa cuadrada o redonda negra de caño de fundición, pero después se modernizaron y ahí es como si la gente volvió a usar la salamandra. Tengo clientes que tienen toda la casa con gas natural o aire, pero llega el viernes a la noche y ya prenden la salamandra porque ver el fueguito no tiene precio; es como un ritual”, contó el dueño de la empresa.

Leña Crisis

Frente frío

Las leñerías esperan el frío intenso para que se reactiven las ventas tras un inicio de temporada que por el momento está un poco “planchado”. Justamente el Servicio Meteorológico Nacional anticipa la llegada de un frente frío a Entre Ríos y la región. Se prevé un descenso de las temperaturas a partir de este jueves y viernes, que se reforzará incluso el fin de semana

El pronóstico anticipa que a partir de hoy comenzará a soplar viento sur que provocará un descenso de las térmicas. Se sentirá fundamentalmente mañana viernes, con mínimas de 6 grados.

En tanto, el fin de semana se aguarda para el sábado y refuerzo del frente frío, con temperaturas mínimas que podrían bajar entre los 3 y los 5 grados. Incluso desde el fin de semana se sentirán más bajas las temperaturas máximas, cercanas a 16 grados. Cabe señalar que hoy y mañana disminuirá progresivamente la nubosidad. Se espera la vuelta del sol. No obstante, el sábado volverían las nubes y no se descargan eventuales inestabilidades débiles.

garrafas Comenzó a funcionar el nuevo subsidio para usuarios de gas por garrafa. Diego Arias

Subsidio a las garrafas

Por otra parte, desde el lunes pasado los beneficiarios de las garrafas sociales ya pueden realizar la compra con pago electrónico para conseguir el reintegro.

Desde el mes pasado se encuentra vigente el nuevo sistema nacional de asistencia para la compra de garrafas sociales que reemplazó al Programa Hogar implementado por el Gobierno nacional.

El nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) es un esquema que incorpora reintegros automáticos al momento de la compra, siempre y cuando se realice con la billetera virtual del Banco Nación y Modo. Desde este lunes, ya se pueden adquirir las garrafas con esta modalidad de pago. Asimismo rigen nuevos precios para las garrafas. La de 10 kilos tiene un costo de 25.000 pesos; la de 15 kilos 38.000 pesos y la de 45 kilos 89.000 pesos.

Nuevas opciones y complementos para el Día del Padre

Sanero se mudó e integró en un solo punto el salón de ventas y el sector de acopio de madera. Este nuevo local no solo funciona como proveeduría de leña para el hogar, sino que se transformó en un centro integral para el quincho, exhibiendo una amplia variedad de artículos que van desde cuchillería artesanal hasta parrillas de fabricación propia.

“Me mudé a un local que es todo más nuevo porque el tema de las tablas personalizadas empezó hace unos siete u ocho años como un hobby durante unos meses que estaban tranquilos, pero me empezó a ir muy bien, el trabajo aumentó cada vez más y, gracias a Dios, pudimos abrir este lugar donde hoy tenemos el salón y la leñería juntos”, relató el propietario sobre el presente de su comercio familiar.

“En este nuevo espacio vendemos todo lo relacionado con el quincho, como tablas, parrillas, asadores y churrasqueras, además de productos de regalería, cuero y delantales; estamos con mucha producción para fechas especiales como el Día del Padre, un momento en el que incluso mi compañera de vida se suma para trabajar a la par nuestra y poder atender la demanda de la familia”, detalló Guillermo.

La oferta de artículos para el quincho presenta una amplia escala de precios que se ajustan a diferentes presupuestos.

Las parrillas de producción propia inician en los 25.000 y pueden llegar hasta los 150.000 para modelos de gran tamaño destinados a quinchos amplios.

Los complementos como los juegos de pala y atizador varían desde los 12.000 hasta los 120.000, mientras que las tablas de madera, que pueden ser personalizadas, tienen valores que van de los 4.000 a los 60.000 pesos.

En el rubro de cuchillería, con más de 50 modelos disponibles,los precios oscilan entre 15.000 y 100.000 para piezas de alta gama; asimismo,los sets de asado que incluyen estuche de cuero se encuentran entre los 15.000 y 60.000.