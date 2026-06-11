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Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

La concesionaria Autovía del Mercosur comunicó los nuevos valores y aclaró los precios diferenciados entre TelePASE y el pago manual electrónico

11 de junio 2026 · 12:37hs
Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Autovía del Mercosur anunció que desde las 0 horas del sábado 13 de junio entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario en las estaciones de peaje de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, sobre la Ruta 14 en Entre Ríos y el primer tramo de la traza en Corrientes. La actualización implica una suba promedio del 16,7% y alcanza a todas las categorías de vehículos y modalidades de pago.

Según comunicó la concesionaria, los nuevos valores regirán para los usuarios que circulen por el denominado Tramo Oriental de la Autovía del Mercosur. La tarifa para la Categoría 1 (autos) pasará a ser de $2.232,74 para quienes utilicen el sistema de pago automático TelePASE, mientras que en la modalidad de pago manual electrónico ascenderá a $4.465,48.

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Para las categorías 2 y 3, el peaje costará $4.465,48 con TelePASE y $8.930,96 con pago manual electrónico. En tanto, la Categoría 4 tendrá un valor de $6.698,22 en modalidad automática y de $13.396,44 en modalidad manual.

Por su parte, las categorías 5 y 6 abonarán $8.930,96 mediante TelePASE y $17.861,92 con pago manual electrónico.

La empresa señaló que los nuevos importes comenzarán a aplicarse simultáneamente en las estaciones de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

incremento peaje ruta 14
Aumentan los peajes de la Ruta 14: los nuevos precios desde el sábado

Aumentan los peajes de la Ruta 14: los nuevos precios desde el sábado

Nuevas tarifas

Pago automático (TelePASE)

Categoría 1: 2.232,74 pesos

Categorías 2 y 3: 4.465,48 pesos

Categoría 4: 6.698,22 pesos

Categorías 5 y 6: 8.930,96 pesos

Pago manual electrónico pesos

Categoría 1: 4.465,48 pesos

Categorías 2 y 3: 8.930,96 pesos

Categoría 4: 13.396,44 pesos

Categorías 5 y 6: 17.861,92 pesos

Ruta 14 peajes Entre Ríos Corrientes
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