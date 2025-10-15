Uno Entre Rios | Economia | Nation

Nation lanzó la gran Feria de Autos Usados

Llega la Feria de Usados de Nation con descuentos y financiación en autos. El evento será entre jueves y sábado en Paraná, Santa Fe, Rafaela y Rosario.

15 de octubre 2025 · 21:32hs
Nation llevará adelante una Feria de Usados. Se trata de tres días con descuentos imperdibles, financiación exclusiva y más de 100 vehículos en stock, todos con garantía y respaldo de la concesionaria.

El evento se desarrollará entre este jueves y el sábado en las ciudades de Paraná, Santa Fe, Rafaela y Rosario.

La propuesta de Nation

Desde Grupo Nation invitan a acercarse a la sucursal más cercana entre las 8 y las 19 y descubrir oportunidades únicas, que solo se pueden adquirir en la feria. Se ofrecerán descuentos que van desde $1 millón hasta $7 millones, además de otros beneficios exclusivos.

Para ver más sobre la feria ingresá a www.nation.com.ar/usados/feria-usados. También te podés comunicar por Whatsapp al número exclusivo para esta ocasión.

Financiación

Ahora podés estrenar tu auto sin trámites, sin papeles y sin ir al banco. El nuevo programa +Autos con BNA te ofrece un préstamo 100% digital y aprobado en el acto, directamente desde la concesionaria. Esta posibilidad está disponible para personas mayores de 18 años, jubilados y pensionados incluidos.

Abarca hasta hasta $100 millones, con plazos de hasta 72 meses. La posibilidad aplica para vehículos 0 km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados.

Desde Nation afirmaron que solo se necesita el DNI. Si no sos cliente del Banco Nación, se puede activar tu cuenta desde la app BNA+.

