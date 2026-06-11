Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico.

Trabajadores de LT14 rechazaron el traslado del móvil periodístico y advirtieron que la medida afectará las coberturas y el servicio informativo.

Los trabajadores y trabajadoras de Radio LT14 Nacional Paraná expresaron su preocupación y rechazo ante la decisión de la Intervención de Radio Nacional de trasladar el vehículo móvil de la emisora a otra radio de la red.

Según indicaron en un comunicado, la información fue comunicada por el coordinador de Contenidos Artísticos, Marcelo Pérez, y representa una pérdida significativa para la capacidad operativa y periodística de la emisora entrerriana.

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Preocupación en LT14 por la decisión de retirar el vehículo de cobertura

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Desde LT14 remarcaron que el móvil periodístico cumple una función central en la cobertura diaria de noticias, ya que permite transmitir desde el lugar de los hechos, realizar coberturas en tiempo real, asistir a conferencias de prensa, actividades legislativas, eventos institucionales y sociales, además de recoger testimonios de la comunidad.

En el documento, los trabajadores señalaron que contar con un vehículo identificado como móvil periodístico garantiza la presencia territorial de la radio y constituye un elemento esencial de su identidad como medio público con más de 80 años de trayectoria en la provincia de Entre Ríos.

Asimismo, advirtieron que la eventual pérdida de esta herramienta limitará las posibilidades de cobertura en distintos puntos de Paraná y del territorio provincial, además de dificultar la producción de contenidos periodísticos propios, considerados fundamentales para mantener informada a la audiencia.

Frente a esta situación, solicitaron a las autoridades que revisen la medida y brinden precisiones sobre cómo se garantizarán las coberturas que actualmente realiza el móvil de LT14 para evitar afectar tanto el trabajo cotidiano de la emisora como el servicio informativo que presta a la comunidad.

Finalmente, los trabajadores y trabajadoras reclamaron que se retrotraiga la decisión y se preserve una herramienta que consideran indispensable para el desarrollo de su labor periodística y para el cumplimiento de la función pública de la radio.