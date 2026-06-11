Uno Entre Rios | La Provincia | LT14

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Trabajadores de LT14 rechazaron el traslado del móvil periodístico y advirtieron que la medida afectará las coberturas y el servicio informativo.

11 de junio 2026 · 12:21hs
Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico.

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico.

Los trabajadores y trabajadoras de Radio LT14 Nacional Paraná expresaron su preocupación y rechazo ante la decisión de la Intervención de Radio Nacional de trasladar el vehículo móvil de la emisora a otra radio de la red.

Según indicaron en un comunicado, la información fue comunicada por el coordinador de Contenidos Artísticos, Marcelo Pérez, y representa una pérdida significativa para la capacidad operativa y periodística de la emisora entrerriana.

ruta 14: aumentan los peajes desde el sabado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

De compras por temporada a bolsas semanales: la nueva forma de consumir leña

Leña: de compras por temporada a bolsas semanales, la nueva forma de consumir ante la crisis

LEER MÁS: El gobernador homenajeó a periodistas y destacó su rol clave para la democracia

Preocupación en LT14 por la decisión de retirar el vehículo de cobertura

Embed

Desde LT14 remarcaron que el móvil periodístico cumple una función central en la cobertura diaria de noticias, ya que permite transmitir desde el lugar de los hechos, realizar coberturas en tiempo real, asistir a conferencias de prensa, actividades legislativas, eventos institucionales y sociales, además de recoger testimonios de la comunidad.

En el documento, los trabajadores señalaron que contar con un vehículo identificado como móvil periodístico garantiza la presencia territorial de la radio y constituye un elemento esencial de su identidad como medio público con más de 80 años de trayectoria en la provincia de Entre Ríos.

Asimismo, advirtieron que la eventual pérdida de esta herramienta limitará las posibilidades de cobertura en distintos puntos de Paraná y del territorio provincial, además de dificultar la producción de contenidos periodísticos propios, considerados fundamentales para mantener informada a la audiencia.

Frente a esta situación, solicitaron a las autoridades que revisen la medida y brinden precisiones sobre cómo se garantizarán las coberturas que actualmente realiza el móvil de LT14 para evitar afectar tanto el trabajo cotidiano de la emisora como el servicio informativo que presta a la comunidad.

Finalmente, los trabajadores y trabajadoras reclamaron que se retrotraiga la decisión y se preserve una herramienta que consideran indispensable para el desarrollo de su labor periodística y para el cumplimiento de la función pública de la radio.

LT14 Móvil trabajadores
Noticias relacionadas
Los pronósticos del SMN anticipan un marcado descenso de las temperaturas promedio durante la próxima semana. 

SMN: se espera una ola de frío en Argentina

APANA lleva adelante una labor clave por la inclusión en Paraná

APANA: inclusión y oportunidades que se construyen todos los días

En Crespo empezó la primera obra de ampliación de una escuela del país con ladrillos PET. 

Crespo: empezó la obra de ampliación de una escuela con ladrillos PET

Agmer expuso sus argumentos para rechazar la reforma jubilatoria.

Agmer expuso ante el Senado sus argumentos para rechazar la reforma jubilatoria

Ver comentarios

Lo último

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Anses: cronograma de pagos de junio

Anses: cronograma de pagos de junio

Ultimo Momento
Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Anses: cronograma de pagos de junio

Anses: cronograma de pagos de junio

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Policiales
Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Hallaron un cuerpo sin vida en un arroyo en Paraná

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: tras la autopsia, liberan a la pareja de la mujer que falleció en su casa

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Concordia: encontraron sin vida a una mujer y detuvieron a su ex pareja

Lesa Humanidad: condenaron a 10 años de prisión a exgendarmes por secuestro y tormentos en Entre Ríos

Lesa Humanidad: condenaron a 10 años de prisión a exgendarmes por secuestro y tormentos en Entre Ríos

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Denunciaron un disparo contra un colectivo en Paraná y un exempleado quedó bajo la lupa

Ovación
APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

APB: Triunfo de Talleres, Recreativo y Olimpia en el inicio de los playoffs

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

El club del ascenso que realizó un irónico posteo sobre la declaración jurada de Adorni

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Manuel Borgert palpita su primera vez en Rafaela

Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

Del otro lado del mundo a Paraná: la historia de amor que unió a Cristian Bergara y Talei Aldiss

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

Inician los playoffs del Torneo Apertura de la APB

La provincia
Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Ruta 14: aumentan los peajes desde el sábado

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Trabajadores de LT14 rechazan el traslado del móvil periodístico

Leña: de compras por temporada a bolsas semanales, la nueva forma de consumir ante la crisis

Leña: de compras por temporada a bolsas semanales, la nueva forma de consumir ante la crisis

SMN: se espera una ola de frío en Argentina

SMN: se espera una ola de frío en Argentina

APANA: inclusión y oportunidades que se construyen todos los días

APANA: inclusión y oportunidades que se construyen todos los días

Dejanos tu comentario