Soja: Argentina y el límite de exportar productos intermedios

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza el papel dominante de Argentina en la industrialización de la soja , destacando su enorme capacidad para transformar granos en aceite y harina . A través del proceso de crush , el país procesa casi la totalidad de su cosecha e incluso importa materia prima de países vecinos para abastecer sus plantas.

Sin embargo, el estudio advierte que la mayoría de estos productos se exportan con un bajo nivel de refinamiento , funcionando principalmente como insumos para industrias extranjeras.

A la vez destaca que existe una oportunidad estratégica para liderar el procesamiento regional aprovechando las ventajas logísticas de la Hidrovía Paraná -Paraguay frente a competidores como Brasil pero se requieren políticas estatales activas para avanzar hacia el valor agregado industrial que genere empleo y el desarrollo económico nacional.

En definitiva, el desafío para Argentina es transformar su capacidad de molienda en un modelo de desarrollo que genere más empleo y divisas mediante la sofisticación de su oferta exportable.

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Argentina solo exporta insumos básicos

CEPA revela que, si bien el país se consolida como una potencia global en la transformación industrial del poroto de soja, aún tiene dificultades para capturar el máximo valor agregado en su cadena productiva. El análisis destaca tanto las fortalezas logísticas del país como las asignaturas pendientes para transformar la proteína vegetal en productos finales.

Liderazgo en el "crush" y potencial regional

La principal fortaleza de Argentina reside en su elevada capacidad de procesamiento, conocida técnicamente como crush. A diferencia de otros productores, el país industrializa casi la totalidad de su cosecha local para obtener aceite y harina o pellets.

Agregado de valor en origen: Prácticamente todo el poroto producido atraviesa un proceso industrial inicial, lo que define un perfil productivo orientado a la exportación de derivados y no del grano en estado bruto.

Prácticamente todo el poroto producido atraviesa un proceso industrial inicial, lo que define un perfil productivo orientado a la exportación de derivados y no del grano en estado bruto. Hub regional: La potencia de la infraestructura argentina permite procesar no solo la soja propia, sino también importar granos de países vecinos, como Paraguay, para mantener las plantas activas incluso en periodos de sequía.

La potencia de la infraestructura argentina permite procesar no solo la soja propia, sino también importar granos de países vecinos, como Paraguay, para mantener las plantas activas incluso en periodos de sequía. Ventaja logística: El sistema fluvial argentino y el corredor Paraná - Paraguay representan una oportunidad estratégica frente a Brasil. Por ejemplo, para la región brasileña de Mato Grosso, los puertos argentinos son una alternativa más competitiva que sus propios puertos oceánicos, situados a más de 1.600 kilómetros de distancia.

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Los perjuicios: La "trampa" de los insumos intermedios

A pesar del liderazgo industrial, el informe advierte sobre limitaciones que actúan en detrimento del desarrollo económico nacional. El principal perjuicio es la marcada orientación exportadora de productos con bajo nivel de transformación.

Proveedor de insumos intermedios: Gran parte del aceite y la harina se exportan en etapas primarias. Esto significa que Argentina actúa como proveedor para que otros países (principalmente en Asia) realicen la transformación final, por ejemplo, convirtiendo la harina de soja en carne bovina, porcina o aviar.

Gran parte del aceite y la harina se exportan en etapas primarias. Esto significa que Argentina actúa como proveedor para que otros países (principalmente en Asia) realicen la transformación final, por ejemplo, convirtiendo la harina de soja en carne bovina, porcina o aviar. Pérdida de empleo y renta: Al no avanzar significativamente hacia la industrialización avanzada o la producción de proteína animal a gran escala, el país resigna la creación de puestos de trabajo y la captura de mayores niveles de valor agregado. Por ejemplo, aproximadamente el 90% de la harina de soja se exporta sin integrarse a cadenas locales de producción de carnes.

El rol del Estado y las políticas públicas

El informe del CEPA subraya que el posicionamiento actual no es casual, sino que responde a estrategias específicas, aunque señala la necesidad de profundizar la intervención estatal.

Políticas actuales: Se destaca la promoción de energías renovables , donde el aceite de soja es un insumo clave para la producción de biodiésel , un sector que ha ganado relevancia gracias a políticas de incentivo. Asimismo, el procesamiento de granos importados se considera una política deliberada para sostener el valor agregado local.

Se destaca la promoción de , donde el aceite de soja es un insumo clave para la producción de , un sector que ha ganado relevancia gracias a políticas de incentivo. Asimismo, el procesamiento de granos importados se considera una política deliberada para sostener el valor agregado local. Políticas necesarias: Para que Argentina deje de ser un simple proveedor intermedio, el estudio concluye que se requiere una "intervención estatal decidida" . Esto incluye:

Para que Argentina deje de ser un simple proveedor intermedio, el estudio concluye que se requiere una . Esto incluye: Infraestructura: Modernizar las instalaciones industriales y ampliar el corredor logístico Paraná-Paraguay.

Modernizar las instalaciones industriales y ampliar el corredor logístico Paraná-Paraguay. Financiamiento y Planificación: Articular herramientas financieras y planes estratégicos que incentiven la transformación de la proteína vegetal en proteína animal y otros productos finales dentro del territorio nacional.

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Posición desaprovechada

El informe concluye en que "Argentina cuenta con una posición privilegiada en el complejo sojero global, sustentada en su elevada capacidad de procesamiento y en una infraestructura industrial consolidada. Sin embargo, el modelo actual presenta un límite claro: la fuerte orientación exportadora de productos intermedios impide capturar plenamente el valor agregado asociado a las etapas finales de la cadena".

En este contexto, "la posibilidad de avanzar hacia una estrategia de regionalización del crush, aprovechando las ventajas logísticas del corredor Paraná-Paraguay y la menor capacidad relativa de procesamiento de países vecinos, representa una oportunidad concreta para profundizar el desarrollo industrial. No obstante, su concreción no será espontánea: requiere de una intervención estatal decidida que articule infraestructura, financiamiento y planificación estratégica".

En definitiva, "el desafío no es solo sostener el liderazgo en el procesamiento de soja, sino avanzar hacia un modelo que transforme esa capacidad en mayor valor agregado, empleo y desarrollo económico a nivel nacional".