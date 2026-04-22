Uno Entre Rios | Economia | Soja

Soja: Argentina y el límite de exportar productos intermedios

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA

22 de abril 2026 · 09:56hs
Argentina lidera el procesamiento mundial de soja

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA
Argentina lidera el procesamiento mundial de soja

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA
Argentina lidera el procesamiento mundial de soja

Argentina lidera el procesamiento mundial de soja, pero enfrenta el desafío de superar la exportación de insumos básicos, según CEPA

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza el papel dominante de Argentina en la industrialización de la soja, destacando su enorme capacidad para transformar granos en aceite y harina. A través del proceso de crush, el país procesa casi la totalidad de su cosecha e incluso importa materia prima de países vecinos para abastecer sus plantas.

Sin embargo, el estudio advierte que la mayoría de estos productos se exportan con un bajo nivel de refinamiento, funcionando principalmente como insumos para industrias extranjeras.

Con cortes parciales de capital e intereses y cuotas, fintech y billeteras virtuaels buscan sostener la relación con cliente deudores para evitar el Veraz.

Fintech y billeteras virtuales negocian quitas y planes de pago con morosos

La empresa textil Textilana SA, con más de 45 años de trayectoria en Mar del Plata y que fabrica los pulóveres Mauro Sergio, confirmó la apertura de un concurso preventivo, que es el paso previo a la quiebra.

Mauro Sergio pidió concurso preventivo y suspendió al personal

A la vez destaca que existe una oportunidad estratégica para liderar el procesamiento regional aprovechando las ventajas logísticas de la Hidrovía Paraná -Paraguay frente a competidores como Brasil pero se requieren políticas estatales activas para avanzar hacia el valor agregado industrial que genere empleo y el desarrollo económico nacional.

En definitiva, el desafío para Argentina es transformar su capacidad de molienda en un modelo de desarrollo que genere más empleo y divisas mediante la sofisticación de su oferta exportable.

soja exportaciones

Argentina solo exporta insumos básicos

CEPA revela que, si bien el país se consolida como una potencia global en la transformación industrial del poroto de soja, aún tiene dificultades para capturar el máximo valor agregado en su cadena productiva. El análisis destaca tanto las fortalezas logísticas del país como las asignaturas pendientes para transformar la proteína vegetal en productos finales.

Liderazgo en el "crush" y potencial regional

La principal fortaleza de Argentina reside en su elevada capacidad de procesamiento, conocida técnicamente como crush. A diferencia de otros productores, el país industrializa casi la totalidad de su cosecha local para obtener aceite y harina o pellets.

  • Agregado de valor en origen: Prácticamente todo el poroto producido atraviesa un proceso industrial inicial, lo que define un perfil productivo orientado a la exportación de derivados y no del grano en estado bruto.
  • Hub regional: La potencia de la infraestructura argentina permite procesar no solo la soja propia, sino también importar granos de países vecinos, como Paraguay, para mantener las plantas activas incluso en periodos de sequía.
  • Ventaja logística: El sistema fluvial argentino y el corredor Paraná - Paraguay representan una oportunidad estratégica frente a Brasil. Por ejemplo, para la región brasileña de Mato Grosso, los puertos argentinos son una alternativa más competitiva que sus propios puertos oceánicos, situados a más de 1.600 kilómetros de distancia.
soja

Los perjuicios: La "trampa" de los insumos intermedios

A pesar del liderazgo industrial, el informe advierte sobre limitaciones que actúan en detrimento del desarrollo económico nacional. El principal perjuicio es la marcada orientación exportadora de productos con bajo nivel de transformación.

  • Proveedor de insumos intermedios: Gran parte del aceite y la harina se exportan en etapas primarias. Esto significa que Argentina actúa como proveedor para que otros países (principalmente en Asia) realicen la transformación final, por ejemplo, convirtiendo la harina de soja en carne bovina, porcina o aviar.
  • Pérdida de empleo y renta: Al no avanzar significativamente hacia la industrialización avanzada o la producción de proteína animal a gran escala, el país resigna la creación de puestos de trabajo y la captura de mayores niveles de valor agregado. Por ejemplo, aproximadamente el 90% de la harina de soja se exporta sin integrarse a cadenas locales de producción de carnes.

El rol del Estado y las políticas públicas

El informe del CEPA subraya que el posicionamiento actual no es casual, sino que responde a estrategias específicas, aunque señala la necesidad de profundizar la intervención estatal.

  • Políticas actuales: Se destaca la promoción de energías renovables, donde el aceite de soja es un insumo clave para la producción de biodiésel, un sector que ha ganado relevancia gracias a políticas de incentivo. Asimismo, el procesamiento de granos importados se considera una política deliberada para sostener el valor agregado local.
  • Políticas necesarias: Para que Argentina deje de ser un simple proveedor intermedio, el estudio concluye que se requiere una "intervención estatal decidida". Esto incluye:
  • Infraestructura: Modernizar las instalaciones industriales y ampliar el corredor logístico Paraná-Paraguay.
  • Financiamiento y Planificación: Articular herramientas financieras y planes estratégicos que incentiven la transformación de la proteína vegetal en proteína animal y otros productos finales dentro del territorio nacional.

soja exportaciones 1

Posición desaprovechada

El informe concluye en que "Argentina cuenta con una posición privilegiada en el complejo sojero global, sustentada en su elevada capacidad de procesamiento y en una infraestructura industrial consolidada. Sin embargo, el modelo actual presenta un límite claro: la fuerte orientación exportadora de productos intermedios impide capturar plenamente el valor agregado asociado a las etapas finales de la cadena".

En este contexto, "la posibilidad de avanzar hacia una estrategia de regionalización del crush, aprovechando las ventajas logísticas del corredor Paraná-Paraguay y la menor capacidad relativa de procesamiento de países vecinos, representa una oportunidad concreta para profundizar el desarrollo industrial. No obstante, su concreción no será espontánea: requiere de una intervención estatal decidida que articule infraestructura, financiamiento y planificación estratégica".

En definitiva, "el desafío no es solo sostener el liderazgo en el procesamiento de soja, sino avanzar hacia un modelo que transforme esa capacidad en mayor valor agregado, empleo y desarrollo económico a nivel nacional".

Soja Argentina exportación CEPA
Noticias relacionadas
El Decreto 266/26 autoriza al miniserio de Economía a incrementar o reducir costos adicionales hasta 50%, afectando el monto de facturas residenciales de gas natural

El Gobierno delega a Economía la facultad de modificar recargos en facturas de gas

El Gobierno aprobó la primera etapa de la licitación de la Hidrovía. Confirmaron que Jan de Nul y DEME pasaron a la instancia económica.

Hidrovía: aprueban primera etapa de la licitación y dos empresas siguen en carrera

Cayó 5% el stock de empleadores. Datos oficiales revelan profunda contracción del sector empresarial y laboral durante la gestión de Javier Milei

Argentina perdió más de 24.000 empresas y 290.000 empleos en 26 meses de gestión

El superávit se sostiene a costa de recortes en seguridad social, subsidios y obra pública. Dificultades para cumplir próximas metas fiscales del FMI, según CEPA 

El Gobierno sostiene el superávit con recortes de 31% en sectores públicos

Ver comentarios

Lo último

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

El preocupante déficit de goles de Patronato en la Primera Nacional

El preocupante déficit de goles de Patronato en la Primera Nacional

Causa Cuadernos: otro empresario afirmó que mintió para evitar ir a prisión

Causa Cuadernos: otro empresario afirmó que mintió para evitar ir a prisión

Ultimo Momento
Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

El preocupante déficit de goles de Patronato en la Primera Nacional

El preocupante déficit de goles de Patronato en la Primera Nacional

Causa Cuadernos: otro empresario afirmó que mintió para evitar ir a prisión

Causa Cuadernos: otro empresario afirmó que mintió para evitar ir a prisión

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Policiales
Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Un alumno atacó a nueve compañeros con una cadena en una escuela de Gualeguaychú

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Concordia: hacía maniobras peligrosas y tenía 2,28 de alcohol en sangre

Ovación
Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

Argentina Sub 23 ya está en Colombia y se prepara para el Mundial de sóftbol

Mariano Werner: Hasta ahora no estoy a gusto con el auto

Mariano Werner: "Hasta ahora no estoy a gusto con el auto"

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

La Selección Argentina conoce el fixture de la Volleyball Nations League

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

Tai chi chuan: moverse y relajarse al aire libre en Paraná

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

La paranaense Isabella Grubert se coronó en Rosario

La provincia
Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

Aeropuerto de Paraná: entre vuelos, historias y engranajes invisibles

El Senado sancionó la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia

El Senado sancionó la Ley del Régimen General de Concesiones de la provincia

Falleció Lito Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Falleció "Lito" Santini, histórico referente de la fotografía de Paraná

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Entre Ríos: capacitan a personas mayores en el uso de herramientas bancarias

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Villaguay: concursos públicos para el ingreso a la administración pública

Dejanos tu comentario