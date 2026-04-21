Entre Ríos y la región Centro concentran alta carga de mordeduras de perro en el país.

Más de 135 mil casos entre 2023 y 2025 reflejan el aumento de mordeduras de perro en Argentina, con fuerte impacto en la región Centro y Entre Ríos.

Las lesiones por mordedura de perro constituyen un problema creciente de salud pública en Argentina, con más de 135.000 casos entre 2023 y 2025 . Desde la implementación del SNVS 2.0 en 2023, aumentaron las notificaciones por mejoras en la vigilancia, el registro y la cobertura territorial, aunque también reflejan una carga sanitaria en ascenso sostenido.

En este contexto, la distribución regional muestra diferencias marcadas en todo el país. La región Centro (donde se encuentra la provincia de Entre Ríos) registró 29.668 casos en 2025, con una tasa de 97,3 por cada 100.000 habitantes . En el NOA se observaron 15.797 casos con una tasa de 284,2, la más alta del país, mientras que la región Sur registró 7.374 casos con una tasa de 234,4. Cuyo alcanzó 5.666 casos y una tasa de 164,3, en tanto que el NEA presentó 1.847 casos con una tasa de 42,2, la más baja del país pero con el mayor crecimiento relativo en el período analizado. En conjunto, todas las regiones (Centro, Cuyo, NEA, NOA y Sur) mostraron incrementos entre 2024 y 2025.

Aumentan las mordeduras de perro en Argentina: fuerte impacto en la región Centro

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A nivel nacional, entre enero de 2023 y diciembre de 2025 se notificaron 135.715 casos de lesiones por mordedura de perro, de los cuales el 44% correspondió solo a 2025. Las lesiones graves representaron una proporción baja, cercana al 1,5% del total, mientras que la mayoría correspondió a lesiones leves y moderadas tratadas de forma ambulatoria. El incremento sostenido de los registros se explica tanto por una mayor ocurrencia como por la consolidación del sistema de vigilancia epidemiológica, que amplió su cobertura en jurisdicciones y establecimientos de salud.

En el caso de la región Centro, que incluye a Entre Ríos junto con las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el incremento fue del 21% respecto del año anterior, consolidándola como la región con mayor volumen absoluto de casos del país. Si bien no presenta las tasas más elevadas, su peso poblacional explica la concentración de eventos. En este marco, Entre Ríos se inserta en una dinámica regional donde la convivencia con animales domésticos, especialmente perros, constituye un factor relevante en la ocurrencia de mordeduras.

El análisis epidemiológico muestra además que el aumento de casos no puede atribuirse únicamente a una mayor incidencia real, sino también a una mejora en la capacidad de notificación del sistema sanitario. En 2025 se alcanzó un promedio cercano a 600 establecimientos notificadores mensuales a nivel nacional, con picos superiores a 650, reflejando una expansión sostenida de la red de vigilancia que se replica en todas las regiones del país.

En cuanto a la distribución por edad, los niños menores de 15 años aparecen como el grupo más afectado en todos los años analizados. El grupo de 5 a 9 años presenta las tasas más elevadas, con 169,5 por 100.000 en 2024 y 176,1 en 2025, seguido por los de 10 a 14 años y los menores de 4 años. Este patrón se mantiene estable y evidencia una mayor vulnerabilidad infantil, especialmente en contextos domiciliarios.

Otro aspecto relevante es la forma en que se registran los eventos. A nivel nacional, cerca del 70% de los casos corresponde a notificaciones sin especificación del tipo de exposición, lo que limita el análisis detallado. Entre los registros identificados, predominan las mordeduras de perros desconocidos en la vía pública con tasas de 15,97 en 2024 y 17,30 en 2025, seguidas por las ocurridas en el hogar con 11,97 y 13,85, y en menor medida las de perros conocidos en la vía pública, con 4,88 y 7,41 respectivamente.

En términos generales, entre 2024 y 2025 la tasa nacional de lesiones por mordedura de perro aumentó un 15%, pasando de 110,4 a 127,1 casos por cada 100.000 habitantes. El NOA lidera en tasas con 284,2 en 2025, seguido por la región Sur con 234,4, Cuyo con 164,3, la región Centro con 97,3 y el NEA con 42,2, aunque esta última es la que más crece proporcionalmente.

Las autoridades sanitarias destacan que la prevención debe basarse en la educación comunitaria, el control poblacional de animales, la identificación responsable de mascotas y la articulación con áreas de zoonosis para el manejo de perros en situación de calle. También subrayan la necesidad de mejorar la calidad del registro epidemiológico, dado el alto porcentaje de casos sin información suficiente. En este escenario, el seguimiento regional, incluyendo provincias como Entre Ríos, resulta clave para orientar políticas de salud pública más efectivas en los próximos años.