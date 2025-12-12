Uno Entre Rios | Economia | agricultura

Agricultura distribuyó la cuota Hilton 2025/2026

Por la Resolución 242/2025 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca distribuyó la cuota Hilton de carne bovina, período 2025/2026

12 de diciembre 2025
Por la Resolución 242/2025 la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca distribuyó la cuota Hilton de carne bovina, período 2025/2026
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca distribuyó el cupo tarifario de carne vacuna de alta calidad Hilton para el período 2025/2026, que asciende a 30.000 toneladas con destino al mercado de la Unión Europea.

La Resolución 242/2025, publicada hoy en el Boletín Oficial, establece que del total del cupo, 27.000 toneladas corresponden a cortes enfriados y 3.000 toneladas a cortes congelados, conforme al Memorándum de Entendimiento resultante de la Ronda Uruguay de Negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.

La norma deroga la distribución anterior establecida mediante la Resolución 113/2025 y actualiza la asignación del cupo entre los distintos operadores habilitados para la exportación de este producto premium.

La cuota Hilton representa uno de los segmentos de mayor valor agregado de las exportaciones argentinas de carne vacuna, ya que accede al mercado europeo con aranceles preferenciales respecto del régimen general de importación.

Los cortes incluidos en este cupo deben cumplir con estándares de calidad específicos establecidos en los acuerdos internacionales y ser producidos por establecimientos frigoríficos habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

