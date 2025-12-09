Uno Entre Rios | Economia | retenciones

Luis Caputo anunció una baja de retenciones al agro para "mejorar la competitividad"

El ministro Luis Caputo anunció una baja de retenciones a los derechos de exportación de soja, trigo, maíz y otros cultivos.

9 de diciembre 2025 · 11:55hs
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció este martes una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector agropecuario. La medida alcanza a los principales complejos agrícolas del país y busca mejorar la competitividad del sector y acelerar el ingreso de divisas. En principio, la medida sería formalizada este miércoles a través del Boletín Oficial.

Según informó el ministro de economía, Luis Caputo a través de la red social X, las alícuotas bajarán de manera inmediata en los siguientes niveles:

-Soja: de 26% a 24%

-Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

-Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

-Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

-Girasol: de 5,5% a 4,5%

La decisión se enmarca en un programa gradual de reducción permanente de retenciones, uno de los impuestos más cuestionados por el sector productivo. Caputo remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia la eliminación total de los derechos de exportación, aunque reconoció que la velocidad del proceso dependerá de la evolución macroeconómica. “Eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei. Y seguiremos haciendo todo lo posible por alcanzar este objetivo lo antes posible”, aseguró el ministro.

"Esta baja de retenciones busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones. De esta manera, reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo. El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos", agregó Caputo.

Entidades agrarias valoraron la medida

A los pocos minutos de conocida la noticia, CIARA-SEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), celebró la noticia en un breve comunicado, calificándolo de paso "muy positivo que debemos valorar". En ese sentido, cerró: "Habrá que seguir trabajando en bajar la enorme carga tributaria, especialmente en el complejo agroindustrial de la soja".

Por otra parte, desde CONINAGRO emitieron el siguiente comunicado: "Desde nuestra entidad ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina. El alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones. Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones. Sin embargo, no miramos esta baja de manera aislada, se suma al paquete de medidas del proyecto de modernización laboral (RIMI, amortización acelerada para equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda, exención de IVA al riego y la solución al problema de ganancia por tenencia en ganadería). En conjunto, son señales que mejoran el clima de inversión y apuntan a una mayor competitividad para el agro".

Por último, ASAGIR (Asociación Argentina de Girasol), celebró la reducción de las retenciones y señaló que el alivio fiscal permitirá "incrementar la competitividad del girasol generando más inversiones, producción, exportaciones y empleo".

