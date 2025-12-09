ATER: vencimientos que operan en diciembre

Uno Entre Rios | Economia | ATER

9 de diciembre 2025 · 10:43hs
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de diciembre de 2025. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.

Calendario de Vencimientos - Diciembre 2025

Impuesto Inmobiliario Urbano

5.ª cuota (por último dígito verificador)

  • 0-1-2-3-4 ¿ 15/12/2025

    5-6-7-8-9 ¿ 16/12/2025

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

4.ª cuota (por último dígito verificador)

  • 0-1-2-3-4 ¿ 15/12/2025
  • 5-6-7-8-9 ¿ 16/12/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General

Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

  • 0-1 ¿ 18/12/2025
  • 2-3 ¿ 19/12/2025
  • 4-5 ¿ 22/12/2025
  • 6-7 ¿ 23/12/2025
  • 8-9 ¿ 26/12/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Convenio Multilateral

Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

  • 0-1-2 ¿ 15/12/2025
  • 3-4-5 ¿ 16/12/2025
  • 6-7 ¿ 17/12/2025
  • 8-9 ¿ 18/12/2025

Ingresos Brutos - Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR)

Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

  • 5-6-7-8-9 ¿ 09/12/2025

Ingresos Brutos - Agentes SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)

1.ª quincena de diciembre/2025:

  • Presentación ¿ 23/12/2025
  • Pago ¿ 29/12/2025

2.ª quincena de noviembre/2025:

  • Presentación ¿ 9/12/2025
  • Pago ¿ 10/12/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado (Monotributo)

Período diciembre/2025 (todas las categorías - según calendario ARCA)

  • 22/12/2025

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

Agentes de Retención - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

  • 5-6-7-8-9 ¿ 09/12/2025

Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

  • 0-1 ¿ 18/12/2025
  • 2-3 ¿ 19/12/2025
  • 4-5 ¿ 22/12/2025
  • 6-7 ¿ 23/12/2025
  • 8-9 ¿ 26/12/2025

Derecho de Extracción de Minerales - Ley 10.158

Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025

  • Todas las terminaciones: 22/12/2025

Más digital, más fácil

Las boletas de los impuestos provinciales administrados por ATER se emiten de manera exclusivamente digital, con acceso seguro, permanente y disponible las 24 horas. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y mejora continua del organismo, agilizando trámites, facilitando la consulta de obligaciones y reduciendo el uso de papel.

Los contribuyentes pueden adherir a Boleta Digital en pocos pasos, a través del siguiente enlace oficial

Quienes están adheridos reciben las boletas directamente en su casilla de correo, además de poder consultarlas y descargarlas en cualquier momento desde el portal web del organismo.

Medios y formas de pago

Los contribuyentes cuentan con diversas alternativas para abonar sus obligaciones tributarias:

Pago presencial

  • ntre Ríos Servicios y Plus Pagos Servicios, presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT según corresponda.

Pago online

  • Plataformas de pago digital a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil.
  • Home Banking de redes Link y Banelco.
  • Pagos electrónicos mediante VEP / VPA / VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
  • Código QR desde billeteras virtuales disponible al visualizar la boleta desde el Botón de Pago del portal institucional.

Débito automático

  • Adhesión al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cajeros automáticos

  • Terminales habilitadas de las redes disponibles.

    Consultas y asistencia

  • Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13)
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Sitio web: www.ater.gob.ar
  • Atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.
