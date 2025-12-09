La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de diciembre de 2025. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.
ATER: vencimientos que operan en diciembre
Calendario de Vencimientos - Diciembre 2025
Impuesto Inmobiliario Urbano
5.ª cuota (por último dígito verificador)
- 0-1-2-3-4 ¿ 15/12/2025 5-6-7-8-9 ¿ 16/12/2025
Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural
4.ª cuota (por último dígito verificador)
- 0-1-2-3-4 ¿ 15/12/2025
- 5-6-7-8-9 ¿ 16/12/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen General
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
- 0-1 ¿ 18/12/2025
- 2-3 ¿ 19/12/2025
- 4-5 ¿ 22/12/2025
- 6-7 ¿ 23/12/2025
- 8-9 ¿ 26/12/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Convenio Multilateral
Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
- 0-1-2 ¿ 15/12/2025
- 3-4-5 ¿ 16/12/2025
- 6-7 ¿ 17/12/2025
- 8-9 ¿ 18/12/2025
Ingresos Brutos - Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR)
Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
- 5-6-7-8-9 ¿ 09/12/2025
Ingresos Brutos - Agentes SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)
1.ª quincena de diciembre/2025:
- Presentación ¿ 23/12/2025
- Pago ¿ 29/12/2025
2.ª quincena de noviembre/2025:
- Presentación ¿ 9/12/2025
- Pago ¿ 10/12/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado (Monotributo)
Período diciembre/2025 (todas las categorías - según calendario ARCA)
- 22/12/2025
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
Agentes de Retención - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
- 5-6-7-8-9 ¿ 09/12/2025
Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
- 0-1 ¿ 18/12/2025
- 2-3 ¿ 19/12/2025
- 4-5 ¿ 22/12/2025
- 6-7 ¿ 23/12/2025
- 8-9 ¿ 26/12/2025
Derecho de Extracción de Minerales - Ley 10.158
Declaración Jurada Mensual - Período noviembre/2025
- Todas las terminaciones: 22/12/2025
Más digital, más fácil
Las boletas de los impuestos provinciales administrados por ATER se emiten de manera exclusivamente digital, con acceso seguro, permanente y disponible las 24 horas. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y mejora continua del organismo, agilizando trámites, facilitando la consulta de obligaciones y reduciendo el uso de papel.
Los contribuyentes pueden adherir a Boleta Digital en pocos pasos, a través del siguiente enlace oficial
Quienes están adheridos reciben las boletas directamente en su casilla de correo, además de poder consultarlas y descargarlas en cualquier momento desde el portal web del organismo.
Medios y formas de pago
Los contribuyentes cuentan con diversas alternativas para abonar sus obligaciones tributarias:
Pago presencial
- ntre Ríos Servicios y Plus Pagos Servicios, presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT según corresponda.
Pago online
- Plataformas de pago digital a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil.
- Home Banking de redes Link y Banelco.
- Pagos electrónicos mediante VEP / VPA / VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
- Código QR desde billeteras virtuales disponible al visualizar la boleta desde el Botón de Pago del portal institucional.
Débito automático
- Adhesión al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Cajeros automáticos
- Terminales habilitadas de las redes disponibles.
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13)
- Correo electrónico: [email protected]
- Sitio web: www.ater.gob.ar
- Atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.