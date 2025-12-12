Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Desde las 21.30, Urquiza de Santa Elena recibirá a Ferro de San Salvador en el primer duelo de la serie final de la Liga Provincial.

12 de diciembre 2025 · 11:20hs
El Naranja de Santa Elena ha sido el mejor equipo de la Liga Provincial y buscará coronarlo con el título.

Tras una arduo campeonato en el que fueron superando con autoridad cada una de las instancias, Urquiza de Santa Elena y Ferro de San Salvador comenzarán a disputar esta noche la final de la Liga Provincial Masculina de Mayores que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

El primer partido de la serie, programada al mejor de cinco, se disputará este viernes, desde las 21.30, en la localidad del departamento La Paz. El segundo partido será el domingo, desde las 21, nuevamente en cancha del Naranja.

Ferro festejó en su casa la clasificación a la final de la Liga Provincial.

Santa Rosa volverá a ser local este viernes por la Liga Provincial.

Luego la acción se trasladará a la Capital Nacional del Arroz. El miércoles 17, a las 21, será el tercer enfrentamiento. De ser necesario el viernes 19, a las 21.30, será el cuarto choque en cancha del Verde.

En caso de llegar al quinto partido, éste está programado para el domingo 21, desde las 21, en Santa Elena.

Por el podio en la Liga Provincial

Por su parte, los perdedores de las semis, Regatas Uruguay y Santa Rosa de Chajarí, se medirán a tres partidos para dirimir el tercer puesto de la competencia. La serie arranca hoy, a las 21.30, en La Histórica. Mientras que el domingo, a las 21, se medirán en Chajarí. De ser necesario, el tercer choque será el miércoles 12, a las 21, en Concepción del Uruguay.

Liga Provincial Urquiza de Santa Elena Ferro de San Salvador FBER
