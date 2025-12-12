El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo.

Ocho Pumas fueron incluidos en el Top 100 de los mejores jugadores del mundo elaborado por RugbyPass , en el cierre de la temporada internacional 2025. El medio destacó a Pablo Matera, Marcos Kremer, Julián Montoya, Juan Cruz Mallía, Santiago Carreras, Juan Martín González, Tomás Albornoz y Santiago Chocobares, resaltando su influencia tanto en Los Pumas como en sus equipos.

En el puesto 85 aparece Pablo Matera, de quien RugbyPass señaló: "Ser nombrado MVP cuando Argentina finalmente venció a los All Blacks en casa dice mucho del veterano Matera y su continuo compromiso con Los Pumas. Ha tomado la sabia decisión de jugar en Japón, donde el desgaste físico al que somete su cuerpo en cada partido es menor. Esto le ha dado una nueva oportunidad y, ya sea como titular o como suplente, es uno de esos jugadores que, con el balón en las manos, anima al público. Aunque no lo ha dicho específicamente, sin duda seguirá luchando con la esperanza de jugar en la RWC27, que sería su cuarto torneo" .

En el lugar 79 se ubica Marcos Kremer. Sobre él, el medio sostuvo: "No es difícil imaginar que cada vez que Los Pumas anuncian su XV inicial, los jugadores rivales examinan la alineación con la esperanza de que Kremer descanse y vea el partido desde la tribuna. Su contribución es colosal; es un defensor temible, no solo porque detiene el impulso de los portadores de la pelota, sino porque aplasta a los rivales con su formidable complexión de 1,98 m y 118 kg, se lanza a los rucks con una agresividad controlada y disfruta del combate físico".

En el puesto 73 aparece el capitán del seleccionado, Julián Montoya, de quien se destacó: "A sus 32 años, sigue jugando con el entusiasmo de un debutante y en 2025 jugó la asombrosa cifra de 924 de los 1040 minutos de los 13 Test de Argentina. Ahora, en su sexto año como capitán de Los Pumas, sigue destacando en casi todos los partidos. Sabes lo que puedes esperar de este hooker: un empuje implacable, un scrum fuerte y unas dotes de liderazgo ideales para el combate".

Juan Cruz Mallía figura en el puesto 56. Según RugbyPass: "La forma en que terminó su temporada contra Inglaterra fue un triste epílogo de un gran año en el que brilló no solo con el Toulouse, jugando en cualquier posición que el equipo francés necesitara, sino también con Argentina. Este jugador tan inteligente probablemente se perderá el resto de la temporada nacional. Pero su pasión por el juego garantizará que vuelva en forma y listo para jugar tan pronto como sea humanamente posible".

En el escalón 50 aparece Santiago Carreras. El análisis señala: "No estamos comparando a Carreras con Lionel Messi, pero el mejor futbolista de todos los tiempos no siempre brilló en la selección nacional hasta que comprendieron que su clase debía encajar en un sistema en el que pudiera destacar. Tras ser duramente criticado por Michael Cheika, Carreras ahora parece sentirse cómodo con el plan de juego de Felipe Contepomi. Su actuación de 30 minutos como mejor jugador del partido contra Escocia demostró que, incluso saliendo desde el banco, puede iluminar un estadio con su audacia".

En el puesto 48 se encuentra Juan Martín González, destacado por RugbyPass de este modo: "A sus 25 años, González se ha convertido sin duda en uno de los mejores Pumas de su generación y en un pilar fundamental de un equipo muy bueno como es el Saracens. Su influencia siempre es notable: es capaz de correr con la pelota con entusiasmo, cubrir muchos metros en defensa y ganar su parte de pelotas en el lineout; es el tipo de jugador que siempre tienes a tu disposición, ya sea en el XV inicial o listo para explotar desde el banco".

Tomás Albornoz aparece en el puesto 46. Sobre el apertura tucumano, el medio indicó: "El apertura nacido en Tucumán, oriundo de la misma provincia que el ex número 10 de los Pumas Nicolás Sánchez, fue un heredero en espera durante algunos años. Su aprendizaje puede haber sido más largo de lo esperado, pero cuando finalmente saltó al campo, lo hizo con gran aplomo. Destacó cuando Los Pumas vencieron a los British & Irish Lions en Dublín en mayo, pero se fracturó gravemente un dedo en la primera victoria de Argentina en casa contra los All Blacks, lo que le mantuvo fuera de juego durante unos meses y probablemente le habría hecho subir puestos en esta lista".

El mejor posicionado entre los argentinos es Santiago Chocobares, ubicado en el puesto 31. RugbyPass destacó: "Jugar en el que posiblemente sea el mejor club del mundo es una gran declaración de intenciones para cualquier jugador. En el caso del centro Chocobares, su fuerza en el contacto y su capacidad para leer la defensa, y más aún cómo evoluciona un ataque, lo convierten en el jugador ideal para Toulouse y su estilo de juego. También ha sido influyente en Los Pumas, que bajo la dirección del entrenador Felipe Contepomi están cambiando la percepción que se tiene de ellos, de forma positiva".

La presencia de ocho argentinos en el ranking refleja el peso internacional de la actual generación de Los Pumas y el impacto de su rendimiento en un año clave para el seleccionado, evidenciando su liderazgo, talento y crecimiento sostenido en competencias de alto nivel, así como su influencia positiva en el desarrollo del rugby argentino.