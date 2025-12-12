Nation: la nueva BAIC BJ40 PRO llegó a Santa Fe

En Nation Santa Fe llegó la nueva BAIC BJ40 PRO. Combina espíritu off-road auténtico, tecnología de punta, potencia turbo y calidad constructiva

Grupo Nation presenta la Nueva BAIC BJ40 Pro, un SUV –Sport Utility Vehicle– que combina espíritu off-road auténtico, tecnología de punta, potencia turbo y calidad constructiva, pensado para quienes buscan un vehículo preparado para todo tipo de terrenos sin resignar confort y sofisticación.

El rodado está equipado con un motor 2.0 Turbo nafta de 221 HP y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática ZF de ocho velocidades, reconocida a nivel internacional por su precisión y confiabilidad.

El conjunto se completa con tracción 4WD, Sistema ATS (All Terrain System) y caja de transferencia BorgWarner, garantizando desempeño y control en cualquier superficie.

En el interior, ofrece un alto nivel de tecnología y confort, con pantallas digitales, sistema de audio Infinity, butacas delanteras calefaccionadas y ventiladas, cámara 360° y estacionamiento autónomo, elevando la experiencia de manejo tanto en ciudad como fuera del asfalto.

La Nueva BAIC BJ40 PRO ya se encuentra disponible para conocerla en persona en la sucursal oficial Nation BAIC – Grupo Nation de Santa Fe (La Rioja 2238) de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8 a 12.

Los interesados podrán recibir asesoramiento personalizado y coordinar test drives. Por consultas vía Whatsapp comunicarse con la línea de atención directa: https://wa.me/5491168699064.