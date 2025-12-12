Karina Milei avanzó sobre la UCR en el Consejo de la Magistratura

Karina Milei logró que La Libertad Avanza reclamase la vacante que ocupaba la Unión Cívica Radical (UCR) en el Consejo de la Magistratura

Karina Mieli se quedó con la plaza que la Unión Cívica Radical (UCR) tenía en el Consejo de la Magistratura, un movimiento que sorprendió a la oposición y encendió tensiones en el espacio libertario. La jugada consolidó la estrategia de la secretaria general de ganar presencia en el organismo que selecciona y controla a los jueces.

El pedido para ocupar ese asiento quedó oficializado a partir de una carta presentada por el diputado Gabriel Bornoroni al presidente de la Cámara baja , Martín Menem . En la nota se detalló que la diputada saliente Roxana Reyes y su suplente Francisco Monti habían concluido sus mandatos el 10 de diciembre sin renovarlos. “Por tal motivo, a partir de esa fecha quedaría vacante una vocalía o lugar en el Consejo de la Magistratura de la Nación, del total de cuatro que corresponde a esta Cámara” , argumentó el legislador.

En el radicalismo sostienen que Menem no respondió un pedido previo para que Karina Banfi reemplazara a Reyes. El vínculo entre la UCR y el presidente de Diputados ya venía erosionado desde agosto, cuando Menem prometió avanzar con la nota dirigida a la Corte para formalizar ese nombramiento, algo que nunca se concretó. La estrategia de la bancada radical terminó jugándole en contra: había designado a dos representantes cuyos mandatos vencían al mismo tiempo, un esquema que dificultó el recambio automático.

Ante ese vacío LLA postuló a los diputados Gonzalo Roca, de Córdoba, y Álvaro Martínez, de Mendoza, a quienes busca fortalecer dentro del recinto y del organismo judicial. En la etapa previa también había sido considerado el santafesino Nicolás Mayoraz, finalmente destinado a defender posiciones del bloque en Diputados.

En los pasillos del Congreso circula la posibilidad de que la UCR presente un amparo para intentar frenar la designación. Si la Justicia accede a tratarlo, la llegada de Roca podría demorarse, aunque en la oposición reconocen que la discusión terminará en la Corte Suprema, que suele aplicar el criterio de que los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito político.

En la misma presentación, Bornoroni ratificó la continuidad de Álvaro González, quien mantuvo su lugar tras permanecer en el bloque PRO. El dirigente evaluó pasar a Provincias Unidas, pero sabía que ese movimiento podía dejarlo afuera del organismo, ya que ocupa la silla desde 2022 en reemplazo de Pablo Tonelli y tiene mandato hasta 2027. De haberse producido el cambio, su suplente -Alejandro Finocchiaro- hubiera asumido en su lugar.

El oficialismo también confirmó la permanencia de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, quienes continúan con mandatos vigentes. Bornoroni indicó que, en este escenario, a La Libertad Avanza le corresponde “en la hipótesis de mínima” la vacante que dejaron Reyes y Monti, aunque aclaró que su bancada no convalida de manera definitiva el actual criterio de reparto.

Ese último punto anticipa nuevas disputas. Desde el oficialismo advierten que podrían reclamar un lugar adicional en la Magistratura si se consolidan como primera minoría, algo que recién podría materializarse hacia fines de 2026.

Consejo de la Magistratura: un organismo importante para la Justicia

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional encargado de la administración del Poder Judicial, la selección de jueces federales y nacionales y el control disciplinario sobre los magistrados.

Su integración combina representantes de los tres poderes del Estado, del ámbito académico y de los abogados, y sus decisiones tienen impacto directo en el funcionamiento de los tribunales. La disputa por las sillas legislativas es especialmente sensible, ya que define la correlación de fuerzas en un organismo clave para la estructura judicial del país.