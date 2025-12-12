AMET. Reunión con el Pte. de la Cámara de Diputados E.R. en defensa de los fondos para la ETP

La ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA – Regional XI comunica a sus delegados y delegadas, afiliados y afiliadas y comunidad en general que el día miércoles 9 de diciembre recibió en su sede al Presidente de la Legislatura de Entre Ríos, Gustavo Hein, y a la diputada Liliana Salinas.

En la reunión y tal cual lo dispusiera al Congreso Extraordinario Delegados/as de la entidad, se expuso a los Sres. Legisladores los fundamentos por el cual la AMET rechaza de manera categórica el proyecto de ley de presupuesto nacional, específicamente su Artículo 30, el cual directamente deroga el artículo 52 de la ley de Educación técnico Profesional (26058), los fondos de esta Ley se destinan a las actividades de aprendizaje cotidianas de lo/as alumno/as (Insumos básicos e imprescindibles, herramientas/maquinarias y mantenimiento de las mismas, elementos de laboratorios, medidas y pertrechos para la seguridad e higiene, etc.) de los alumnos y alumnas que cursan en las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas, Formación Profesional e Institutos Superiores Técnicos.

Se les informó sobre las diferentes reuniones que se vienen llevando a cabo, tanto con funcionario/as y legisladores a nivel Provincial y Nacional, explicándoles la necesidad de que no se toquen estos fondos y sigan llegando a las escuelas, por cuántos son indispensables para la formación de estos y estas jóvenes.

Se fue claro y concretó el expresarles que, sin estos recursos las escuelas entrarían en una profunda crisis y que con el tiempo podrían colapsar el trabajo y las actividades diarias, las cuales son fundamentales en la formación, ya que son la síntesis de la teoría y la práctica.

También AMET, ha sido informado desde el CGE que la provincia, en este año, recibió 720 millones de pesos, a lo cual surge el interrogante de quien financiará estas escuelas, si las y los Diputados y Senadores Nacionales por Entre Ríos votan a favor.

Los legisladores escucharon con atención y coincidieron en la necesidad de establecer diálogo con todos los actores involucrados en esta problemática para dar claridad y explicar que estos fondos son indispensables y que los mismos "son por y para los alumnos y alumnas" que deciden formarse en la escuela Técnica o en la escuela Agrotécnica.

Asimismo, el Presidente de la Legislatura y la Diputada se comprometieron a mantener las conversaciones, tanto con el sindicato como con funcionarios y legisladores, con la meta de que se conozca la situación planteada, tanto, por esta organización como por las propias escuelas afectadas, por cuánto el Presidente entiende que hay un profundo desconocimiento de la problemática en el ámbito de la política y de las comunidades educativas afectadas, y que se pone en grave riesgo, al no contar con los recursos, la calidad educativa de lo/as jóvenes que asisten a estas instituciones escolares.

Desde AMET seguiremos insistiendo ante lo/s legisladores y funcionarios políticos, sin importar bandera partidaria, para que no se concrete la quita de los recursos a la ETP (Educación Técnico Profesional) por cuánto constituye un ataque directo al futuro de esto/as jóvenes y al desarrollo y mejora de la calidad de vida de las comunidades en donde se encuentran instaladas.

Estuvieron presentes por AMET los Profesores, Sandra Giménez, Carlos Fontana, Fabián Monzón y Andrés Besel.