Uno Entre Rios | Tiempo sindical | AMET

AMET. Reunión con el Pte. de la Cámara de Diputados E.R. en defensa de los fondos para la ETP

12 de diciembre 2025 · 16:52hs
AMET. Reunión con el Pte. de la Cámara de Diputados E.R. en defensa de los fondos para la ETP

La ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA – Regional XI comunica a sus delegados y delegadas, afiliados y afiliadas y comunidad en general que el día miércoles 9 de diciembre recibió en su sede al Presidente de la Legislatura de Entre Ríos, Gustavo Hein, y a la diputada Liliana Salinas.

En la reunión y tal cual lo dispusiera al Congreso Extraordinario Delegados/as de la entidad, se expuso a los Sres. Legisladores los fundamentos por el cual la AMET rechaza de manera categórica el proyecto de ley de presupuesto nacional, específicamente su Artículo 30, el cual directamente deroga el artículo 52 de la ley de Educación técnico Profesional (26058), los fondos de esta Ley se destinan a las actividades de aprendizaje cotidianas de lo/as alumno/as (Insumos básicos e imprescindibles, herramientas/maquinarias y mantenimiento de las mismas, elementos de laboratorios, medidas y pertrechos para la seguridad e higiene, etc.) de los alumnos y alumnas que cursan en las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas, Formación Profesional e Institutos Superiores Técnicos.

Gustavo Blanc es el nuevo vocal gremial en el CGE.

Agmer se impuso y Gustavo Blanc será el nuevo vocal gremial del CGE

amet en defensa de los institutos de formacion superior de e. r.

AMET en defensa de los Institutos de Formación Superior de E. R.

Se les informó sobre las diferentes reuniones que se vienen llevando a cabo, tanto con funcionario/as y legisladores a nivel Provincial y Nacional, explicándoles la necesidad de que no se toquen estos fondos y sigan llegando a las escuelas, por cuántos son indispensables para la formación de estos y estas jóvenes.

Se fue claro y concretó el expresarles que, sin estos recursos las escuelas entrarían en una profunda crisis y que con el tiempo podrían colapsar el trabajo y las actividades diarias, las cuales son fundamentales en la formación, ya que son la síntesis de la teoría y la práctica.

También AMET, ha sido informado desde el CGE que la provincia, en este año, recibió 720 millones de pesos, a lo cual surge el interrogante de quien financiará estas escuelas, si las y los Diputados y Senadores Nacionales por Entre Ríos votan a favor.

Los legisladores escucharon con atención y coincidieron en la necesidad de establecer diálogo con todos los actores involucrados en esta problemática para dar claridad y explicar que estos fondos son indispensables y que los mismos "son por y para los alumnos y alumnas" que deciden formarse en la escuela Técnica o en la escuela Agrotécnica.

Asimismo, el Presidente de la Legislatura y la Diputada se comprometieron a mantener las conversaciones, tanto con el sindicato como con funcionarios y legisladores, con la meta de que se conozca la situación planteada, tanto, por esta organización como por las propias escuelas afectadas, por cuánto el Presidente entiende que hay un profundo desconocimiento de la problemática en el ámbito de la política y de las comunidades educativas afectadas, y que se pone en grave riesgo, al no contar con los recursos, la calidad educativa de lo/as jóvenes que asisten a estas instituciones escolares.

Desde AMET seguiremos insistiendo ante lo/s legisladores y funcionarios políticos, sin importar bandera partidaria, para que no se concrete la quita de los recursos a la ETP (Educación Técnico Profesional) por cuánto constituye un ataque directo al futuro de esto/as jóvenes y al desarrollo y mejora de la calidad de vida de las comunidades en donde se encuentran instaladas.

Estuvieron presentes por AMET los Profesores, Sandra Giménez, Carlos Fontana, Fabián Monzón y Andrés Besel.

AMET
Noticias relacionadas
amet recibio a dip. pcial. de lla liliana salinas

AMET recibió a Dip. Pcial. de LLA Liliana Salinas

“Maniobras burocráticas dilatan el pago de las prolongaciones de jornada en enfermería”, advirtió UPCN sobre la devolución de 60 expedientes que perjudican a 300 enfermeros

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Ver comentarios

Lo último

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Nation: la nueva BAIC BJ40 PRO llegó a Santa Fe

Nation: la nueva BAIC BJ40 PRO llegó a Santa Fe

Ultimo Momento
El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

Nation: la nueva BAIC BJ40 PRO llegó a Santa Fe

Nation: la nueva BAIC BJ40 PRO llegó a Santa Fe

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

Policiales
El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

El tránsito en el Túnel Subfluvial fue interrumpido por un accidente

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Paraná: en un procedimiento incautaron marihuana y cocaína

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Germán Buffa confesó su rol en el vaciamiento de El Diario y firmó un abreviado de tres años de prisión en suspenso

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Ruta 20: identificaron al conductor paranaense que falleció tras un grave accidente

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Un vehículo volcó en la Ruta 168 y el conductor fue asistido por Bomberos Voluntarios de Paraná

Ovación
El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

El comunicado de Ariel Holan tras su sorpresiva salida de Rosario Central

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

APB: Recreativo y Estudiantes son finalistas del Torneo Clausura

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

El concordiense Marcos Kremer, 79° entre los mejores jugadores del mundo

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

Se inician las finales de la Liga Provincial Masculina de Mayores

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

En el Club Ministerio se cierra la temporada del pugilismo paranaense

La provincia
Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Entre Ríos: la Mesa de Diálogo Social realizó su último encuentro del año

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Sarampión: Entre Ríos recibió 16.000 dosis para reforzar la vacunación

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Federal presentará su Festival del Chamamé en Paraná

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Juanele Comedy II reúne a los talleres de Litoral Stand Up Comedy

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Hospital Materno Infantil San Roque tiene nuevo equipamiento para anestesia

Dejanos tu comentario