Cuatro meses de preventiva para el paranaense detenido en Santa Fe con 11 kilos de cocaína

La Justicia Federal de Santa Fe dictó 120 días de prisión preventiva para un paranaense detenido con 11 kilos de cocaína ocultos en su vehículo.

La Justicia Federal de Santa Fe dispuso 120 días de prisión preventiva para Adrián Darío Sanguinetti, oriundo de Paraná, quien fue detenido el sábado 15 de agosto durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 11, en jurisdicción de Florencia. En el procedimiento fueron secuestrados más de 11 kilos de cocaína que, según la Fiscalía, estaban ocultos en el vehículo que conducía.

La medida fue resuelta por el juez federal de Garantías Aldo Alurralde, a pedido del fiscal federal Bruno Ojeda, durante la audiencia de formalización de la investigación realizada en Reconquista. El paranaense fue imputado por el delito de transporte de estupefacientes, previsto en el artículo 5 inciso C de la Ley 23.737. Su defensa está a cargo del defensor público Santiago Francisco Zampar.

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El procedimiento en la Ruta 11

De acuerdo a Infovera, el fiscal Ojeda explicó que el procedimiento se inició alrededor de las 14 horas del sábado, cuando un Volkswagen Fox conducido por Sanguinetti llegó a un puesto de control vehicular de la Guardia Provincial instalado en jurisdicción de Florencia. Al solicitarle la documentación personal y del automóvil, los agentes detectaron algunas situaciones que llamaron su atención.

Según relató el fiscal, una tarjeta SUBE presentada por el conductor tenía vestigios de un polvo blanco. Consultado sobre esa circunstancia, el propio involucrado habría manifestado que se había dado “un pase”, expresión que, de acuerdo con Ojeda, quedó asentada textualmente en el acta.

Los policías también observaron que los plásticos ubicados en la zona del torpedo, sobre el velocímetro y el tablero de instrumentos, presentaban signos de haber sido manipulados. La situación fue comunicada a la Fiscalía Federal, que se encontraba de turno a cargo de Janina Gutiérrez, quien solicitó al juez Alurralde autorización para requisar al conductor y el automóvil.

Con la correspondiente orden judicial y ante testigos, se concretó la requisa y se encontraron paquetes con cocaína escondidos en el sector del torpedo del Volkswagen Fox. Durante la entrevista, Ojeda precisó que el cargamento secuestrado alcanzó aproximadamente 11 kilos y medio de cocaína. Además, se incautaron otros elementos considerados de interés para la investigación.

El narcotest practicado sobre la sustancia dio resultado positivo para cocaína, aunque ahora se realizará la correspondiente pericia química para determinar formalmente las características del material secuestrado.

120 días de preventiva y embargo por $424 millones

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación y solicitó un plazo de 180 días para desarrollar la investigación. Asimismo, Ojeda pidió que Sanguinetti permanezca detenido al considerar que existen los riesgos procesales previstos por el Código Procesal Penal Federal.

El juez hizo lugar al planteo y ordenó 120 días corridos de prisión preventiva, computados desde el sábado 15 de agosto, fecha en la que se produjo la detención.

La Justicia también dispuso un embargo preventivo por 424 millones de pesos. Ojeda explicó que para establecer ese monto se tomó en consideración una valuación estimada del cargamento incautado de 275 mil dólares, a la que se agregó el valor de mercado del automóvil involucrado.

Una de las líneas centrales de la investigación estará puesta ahora en establecer el origen y destino del cargamento y determinar si existieron otras personas vinculadas con la maniobra. El juez autorizó la pericia del teléfono celular secuestrado al imputado, además de otras medidas solicitadas por la Fiscalía.

“Se solicitaron una serie de medidas tendientes a profundizar la investigación y a fin de dilucidar o no la eventual participación de terceras personas que pueden haber tenido intervención también en la maniobra delictiva”, explicó Ojeda al sitio santafesino Infovera.

Respecto del recorrido, el fiscal señaló que todavía es materia de investigación. No obstante, indicó que, según lo manifestado inicialmente por el propio imputado, viajaba desde Resistencia, Chaco, hacia Paraná, Entre Ríos.

Condenado en Paraná

Ojeda informó además que la Fiscalía detectó un antecedente condenatorio de Sanguinetti en la Justicia provincial de Paraná. Según detalló, había recibido una condena de un año de prisión en suspenso por distintos delitos, entre ellos hurto agravado por escalamiento, lesiones leves, resistencia a la autoridad y amenazas calificadas.

Con Sanguinetti en prisión preventiva, la Fiscalía Federal continuará ahora con las pericias y demás medidas destinadas a reconstruir el recorrido de la droga y determinar si otras personas participaron de la operación investigada.