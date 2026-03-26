Uno Entre Rios | Argentina

Argentina se negó a votar contra la esclavitud

En la ONU Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y se negó a definir la esclavitud africana como el "crimen más grave de la humanidad"

26 de marzo 2026 · 09:29hs
En la ONU Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y se negó a definir la esclavitud africana como el crimen más grave de la humanidad

En la ONU Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y se negó a definir la esclavitud africana como el "crimen más grave de la humanidad"
En la ONU Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y se negó a definir la esclavitud africana como el crimen más grave de la humanidad

En la ONU Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel y se negó a definir la esclavitud africana como el "crimen más grave de la humanidad"

Una vez más, alineada con Estados Unidos e Israel, Argentina fue uno de los tres países que rechazó una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que califica a la esclavitud africana del "crimen más grave contra la humanidad”. La propuesta fue presentada por Ghana, que recibió el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.

La disposición a la que se opuso la representación argentina define a "la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de los africanos" como “el máximo crimen” debido a las graves consecuencias que generó su puesta en práctica.

La dictadura cívico militar tuvo como fin revertir reformas sociales y económicas, disciplinar a la clase obrera, reducir el Estado y beneficiar a la patria financiera

A 50 años del golpe: el quiebre que transformó a la Argentina a sangre, fuego y deuda

Mapa del desempleo: 22 provincias perdieron puestos de trabajo registrado desde 2023

Desempleo: 22 provincias perdieron puestos de trabajo registrado desde 2023

Esclavitud África Argentina ONU Estados Unidos Israel

"La ruptura definitiva que supuso en la historia mundial, su magnitud, duración, carácter sistémico, brutalidad y consecuencias duraderas que siguen condicionando la vida de todas las personas a través de regímenes racializados de trabajo, propiedad y capital", indica el documento.

El texto en cuestión contó con 123 votos a favor y 52 abstenciones, entre las que se cuentan las de España, Francia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido, además de la mayoría de naciones europeas. La oposición llegó de parte de los representantes de Javier Milei, Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

En ese sentido, el enviado de EE.UU ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Dan Negrea, explicó el sentido de su voto por ser "muy problemático en innumerables aspectos", pese a mantenerse en su "firme oposición y condena de los agravios históricos derivados de la trata transatlántica de esclavos".

"Estados Unidos no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales en virtud del derecho internacional en el momento en que se produjeron", afirmó el funcionario.

Esclavitud África Argentina ONU Estados Unidos Israel 1

Las otras votaciones polémicas de Argentina

Esta no es la primera vez que Argentina tiene un polémico posicionamiento ante cuestiones que, en otro contexto, probablemente hubiera acompañado. La decisión, en sintonía con la posición estadounidense e israelí, va en línea con la expresa simpatía de la administración libertaria a esos dos países.

A fines del año pasado se ausentó en una votación sobre la protección del personal humanitario y de la ONU, que fue aprobada por 153 votos contra uno (Estados Unidos). También se abstuvo en una resolución que solicita el retorno de las Alturas del Golán a Siria, conquistadas por Israel en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Además, votó en contra del informe anual de la Corte Penal Internacional (CPI), de la que Argentina fue miembro fundador.

Por otra parte, la representación local se opuso además a condenar la tortura, de la economía del cuidado, de la libre determinación de Palestina, de la asistencia a los refugiados palestinos, de la soberanía permanente del pueblo palestino sobre sus recursos naturales, de la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y de la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Argentina ONU esclavitud Estados Unidos Israel
Noticias relacionadas
El acuerdo comercial de AFA genera polémica ya que se trata de productos nocivos que están prohibido en Argentina

AFA sumó como sponsor de la Selección una marca de vapeadores, productos prohibidos en Argentina

John Malkovich llegó a Argentina. El viernes se presentará en el teatro Ópera de Buenos Aires. Aprovecha para pasear, comer asado y visitar lugares icónicos

John Malkovich en Argentina: "Me siento muy atraído por la melancolía del tango"

Messi presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina rumbo al Mundial.

Messi presentó la nueva camiseta alternativa de la Selección Argentina rumbo al Mundial

A seis años del inicio del aislamiento: el día en que la Argentina se detuvo.

A seis años del inicio del aislamiento: el día en que la Argentina se detuvo

Ver comentarios

Lo último

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Ultimo Momento
Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

La provincia
Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Dejanos tu comentario