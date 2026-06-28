Canadá ganó sobre el final y está en octavos de final del Mundial 2026

Con un tanto en tiempo agregado, uno de los anfitriones del Mundial 2026 derrtó 1 a 0 a Sudáfrica. Jugará con el ganador de Países Bajos y Marruecos.

Con un gol agónico de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento, Canadá venció 1 a 0 a Sudáfrica y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 . El conjunto norteamericano fue superior durante gran parte del encuentro, aunque recién logró quebrar la resistencia africana en la última jugada del partido.

Canadá dominó las acciones desde el comienzo y generó las situaciones más claras de la primera mitad, pero se encontró con una sólida defensa sudafricana y con la seguridad del arquero Ronwen Williams, una de las grandes figuras del encuentro.

La primera ocasión de peligro llegó a los 23 minutos, cuando Derek Cornelius ganó de cabeza dentro del área, aunque su remate salió sin demasiada potencia y fue controlado por Williams. Con el correr de los minutos, el conjunto norteamericano monopolizó la posesión y jugó cerca del área rival, aunque le faltó precisión en los últimos metros.

La oportunidad más clara del primer tiempo apareció sobre los 45 minutos. Cornelius volvió a imponerse por arriba, pero Modiba salvó el gol sobre la línea. En la continuidad de la jugada, Tajon Buchanan quedó mano a mano con Williams, quien respondió con una gran atajada para mantener el cero antes del descanso.

En el complemento, Sudáfrica mostró una imagen diferente y logró adelantarse algunos metros en el campo, aunque con el paso de los minutos Canadá volvió a hacerse dueño del partido.

A los 20 minutos, Williams volvió a convertirse en protagonista al taparle un mano a mano clarísimo a Oluwaseyi. En el rebote, Mbokazi apareció providencialmente para enviar el balón al córner y evitar el tanto canadiense.

El equipo norteamericano siguió insistiendo. Promise David estuvo cerca con un remate desde las inmediaciones del área que pasó apenas desviado, mientras que a los 33 minutos Jonathan David volvió a exigir a Williams, quien respondió con otra intervención espectacular para sostener el empate.

Canadá festejó sobre el final

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al tiempo suplementario, llegó el desahogo canadiense. A los 45+2 minutos, Stephen Eustáquio capturó un balón fuera del área y sacó una potente volea cruzada que dejó sin respuestas a Williams para establecer el 1-0 definitivo.

Con este triunfo, Canadá avanzó a los octavos de final, donde enfrentará el sábado 4 de julio al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos, con el objetivo de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.