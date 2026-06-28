Con un gol agónico de Stephen Eustáquio en tiempo de descuento, Canadá venció 1 a 0 a Sudáfrica y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto norteamericano fue superior durante gran parte del encuentro, aunque recién logró quebrar la resistencia africana en la última jugada del partido.
Canadá ganó sobre el final y está en octavos de final del Mundial 2026
Con un tanto en tiempo agregado, uno de los anfitriones del Mundial 2026 derrtó 1 a 0 a Sudáfrica. Jugará con el ganador de Países Bajos y Marruecos.
Canadá dominó las acciones desde el comienzo y generó las situaciones más claras de la primera mitad, pero se encontró con una sólida defensa sudafricana y con la seguridad del arquero Ronwen Williams, una de las grandes figuras del encuentro.
La primera ocasión de peligro llegó a los 23 minutos, cuando Derek Cornelius ganó de cabeza dentro del área, aunque su remate salió sin demasiada potencia y fue controlado por Williams. Con el correr de los minutos, el conjunto norteamericano monopolizó la posesión y jugó cerca del área rival, aunque le faltó precisión en los últimos metros.
La oportunidad más clara del primer tiempo apareció sobre los 45 minutos. Cornelius volvió a imponerse por arriba, pero Modiba salvó el gol sobre la línea. En la continuidad de la jugada, Tajon Buchanan quedó mano a mano con Williams, quien respondió con una gran atajada para mantener el cero antes del descanso.
En el complemento, Sudáfrica mostró una imagen diferente y logró adelantarse algunos metros en el campo, aunque con el paso de los minutos Canadá volvió a hacerse dueño del partido.
A los 20 minutos, Williams volvió a convertirse en protagonista al taparle un mano a mano clarísimo a Oluwaseyi. En el rebote, Mbokazi apareció providencialmente para enviar el balón al córner y evitar el tanto canadiense.
El equipo norteamericano siguió insistiendo. Promise David estuvo cerca con un remate desde las inmediaciones del área que pasó apenas desviado, mientras que a los 33 minutos Jonathan David volvió a exigir a Williams, quien respondió con otra intervención espectacular para sostener el empate.
Canadá festejó sobre el final
Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al tiempo suplementario, llegó el desahogo canadiense. A los 45+2 minutos, Stephen Eustáquio capturó un balón fuera del área y sacó una potente volea cruzada que dejó sin respuestas a Williams para establecer el 1-0 definitivo.
Con este triunfo, Canadá avanzó a los octavos de final, donde enfrentará el sábado 4 de julio al vencedor del cruce entre Países Bajos y Marruecos, con el objetivo de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.