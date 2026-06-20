Alemania y Costa de Marfil buscan el pasaje a 16avos del Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, teutones y africanos se medirán desde las 17 en Toronto. A las 21, Ecuador se enfrentará con Curazao.

Alemania y Costa de Marfil buscarán una victoria que los deje en la próxima fase del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil jugarán desde las 17 en el Estadio Toronto, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026 . Uno después de golear a Curazao y el otro tras ganarle sobre el final a Ecuador, ambos equipos quieren abrochar su pase a los dieciseisavos de la mejor manera.

El seleccionado teutón dio un golpe de autoridad en su debut con un estruendoso 7-1 frente a su par curazoleño. Dinámico, de alto nivel combinativo por adentro, está prácticamente clasificado a los 16avos; un punto bastará para sacar el boleto.

Por su parte, el conjunto costamarfileño viene de quedarse con uno de los partidos del torneo. El gol agónico de Amad Diallo -surgido en un contragolpe más de un partido a puro ida y vuelta frente a Ecuador- acercó el pase a los mata-mata, pero todo deberá definirse en este duelo de líderes.

Por el mismo grupo, Ecuador y Curazao jugarán desde las 21 en el Kansas City Stadium. El Tri sufrió un golpe duro en su estreno y necesita imponerse para no llegar en peores condiciones al partido más complejo frente a Alemania.

Por su parte, el conjunto curazoleño viene de hacer historia, aunque no de la positiva. El 7-1 sufrido en su inédita presentación mundialista ante Alemania confirmó su condición de peor selección de grupo, cuestión que buscará aprovechar Ecuador para llegar a los mata-mata.

Países Bajos se juega una parada brava ante Suecia

Países Bajos y Suecia jugarán desde las 14 en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Tras un frenético empate en la primera fecha contra Japón, el combinado neerlandés buscará su primera victoria frente a su par sueco, que pisó fuerte ante Túnez.

La Naranja Mecánica viene de igualar a dos goles con Japón en un partido intenso en el que estuvieron dos veces por encima del marcador. Urgidos de una victoria para conseguir más tranquilidad, tienen a todas sus piezas disponibles para este encuentro.

Tras llegar lejos de su mejor momento a la Copa del Mundo, la Blågult dio la nota, aprovechó la crisis tunecina y goleó 5 a 1 con participación especial de Viktor Gyokeres y Alexander Isak, la delantera de lujo que ilusiona al país nórdico.