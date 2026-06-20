Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil buscan el pasaje a 16avos del Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, teutones y africanos se medirán desde las 17 en Toronto. A las 21, Ecuador se enfrentará con Curazao.

20 de junio 2026 · 09:13hs
Alemania y Costa de Marfil buscarán una victoria que los deje en la próxima fase del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil buscarán una victoria que los deje en la próxima fase del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil jugarán desde las 17 en el Estadio Toronto, en el marco de la fecha 1 del Grupo E, por la fase de grupos del Mundial 2026. Uno después de golear a Curazao y el otro tras ganarle sobre el final a Ecuador, ambos equipos quieren abrochar su pase a los dieciseisavos de la mejor manera.

El seleccionado teutón dio un golpe de autoridad en su debut con un estruendoso 7-1 frente a su par curazoleño. Dinámico, de alto nivel combinativo por adentro, está prácticamente clasificado a los 16avos; un punto bastará para sacar el boleto.

Paraguay volvió al triunfo en los mundiales.

Paraguay venció a Turquía en un partido luchado y respira

Brasil y su primer triunfo en el Mundial 2026.

Brasil goleó 3-0 a Haití y quedó líder en el Grupo C del Mundial 2026

Por su parte, el conjunto costamarfileño viene de quedarse con uno de los partidos del torneo. El gol agónico de Amad Diallo -surgido en un contragolpe más de un partido a puro ida y vuelta frente a Ecuador- acercó el pase a los mata-mata, pero todo deberá definirse en este duelo de líderes.

Por el mismo grupo, Ecuador y Curazao jugarán desde las 21 en el Kansas City Stadium. El Tri sufrió un golpe duro en su estreno y necesita imponerse para no llegar en peores condiciones al partido más complejo frente a Alemania.

Por su parte, el conjunto curazoleño viene de hacer historia, aunque no de la positiva. El 7-1 sufrido en su inédita presentación mundialista ante Alemania confirmó su condición de peor selección de grupo, cuestión que buscará aprovechar Ecuador para llegar a los mata-mata.

Países Bajos se juega una parada brava ante Suecia

Países Bajos y Suecia jugarán desde las 14 en el Houston Stadium, por la segunda fecha del Grupo F del Mundial 2026. Tras un frenético empate en la primera fecha contra Japón, el combinado neerlandés buscará su primera victoria frente a su par sueco, que pisó fuerte ante Túnez.

La Naranja Mecánica viene de igualar a dos goles con Japón en un partido intenso en el que estuvieron dos veces por encima del marcador. Urgidos de una victoria para conseguir más tranquilidad, tienen a todas sus piezas disponibles para este encuentro.

Tras llegar lejos de su mejor momento a la Copa del Mundo, la Blågult dio la nota, aprovechó la crisis tunecina y goleó 5 a 1 con participación especial de Viktor Gyokeres y Alexander Isak, la delantera de lujo que ilusiona al país nórdico.

Mundial 2026 Alemania Países Bajos Suecia
Noticias relacionadas
Marruecos ganó y encamina su clasificación.

Marruecos le ganó a Escocia y quedó a las puertas de la clasificación

El equipo de Scaloni prepara el partido del lunes ante Austria.

Scaloni recupera soldados y define cambios para un duelo clave

Estados Unidos ganó en sus dos presentaciones y no le marcaron goles.

Estados Unidos le ganó a Australia y está en 16avos de final del Mundial 2026

Amin Mohamed tendrá su segundo encuentro en el Mundial 2026

Mundial 2026: Está el árbitro para el partido de la Selección Argentina ante Austria

Ver comentarios

Lo último

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Ultimo Momento
Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Murió Roberto García, referente del periodismo político y económico

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Alemania y Costa de Marfil buscan el pasaje a 16avos del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil buscan el pasaje a 16avos del Mundial 2026

Policiales
Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Paraná: detención y secuestro de arma de fuego tras persecución en la zona de calle Osinalde

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Impidieron el contrabando de mercadería en el río Uruguay

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Comenzaron los alegatos en el juicio contra Airaldi y la Fiscalía pidió 14 años de prisión

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

Un adolescente murió en Gualeguaychú tras caer de un edificio

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

La mujer que chocó y mató a Lautaro Meglio deberá cumplir prisión efectiva

Ovación
Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Termina la Fase Regular del Torneo Dos Orillas de Damas

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

Pampas campeón del Súper Rugby Américas 2026

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

La 10ª fecha de la Liga Paranaense se jugará de manera parcial

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

Nicolás Bonelli apuesta a revertir el inicio de temporada

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

El gimnasio de Ministerio está listo para una nueva velada amateur

La provincia
Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Gripe A en Entre Ríos: confirman la circulación de las nuevas variantes

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Entre símbolos y relatos, el lugar de Manuel Belgrano en la cultura argentina

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

Almacenes de barrio atraviesan una de las etapas más difíciles de los últimos años

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

La campaña Entre Ríos sede oficial del invierno copó Buenos Aires

Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

Escándalo en Pueblo Brugo: acusaciones cruzadas entre el intendente agredido y el concejal

Dejanos tu comentario