Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo E.
Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos
Tras ir perdiendo, Alemania le ganó este sábado 2 a 1 a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.
20 de junio 2026 · 19:13hs
Después del contundente 7-1 frente a Curazao en el debut, el equipo alemán volvió a imponerse, esta vez con más sufrimiento, para confirmar su gran arranque en el torneo. Costa de Marfil, que llegaba en alza tras vencer agónicamente a Ecuador, no pudo sostener la ventaja y deberá definir su clasificación en la última fecha de la fase de grupos ante Curazao.