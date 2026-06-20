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Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Tras ir perdiendo, Alemania le ganó este sábado 2 a 1 a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

20 de junio 2026 · 19:13hs
Alemania tuvo un buen segundo tiempo y dio vuelta el marcador.

Alemania tuvo un buen segundo tiempo y dio vuelta el marcador.

Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo E.

Después del contundente 7-1 frente a Curazao en el debut, el equipo alemán volvió a imponerse, esta vez con más sufrimiento, para confirmar su gran arranque en el torneo. Costa de Marfil, que llegaba en alza tras vencer agónicamente a Ecuador, no pudo sostener la ventaja y deberá definir su clasificación en la última fecha de la fase de grupos ante Curazao.

Alemania y Costa de Marfil buscarán una victoria que los deje en la próxima fase del Mundial 2026.

Alemania y Costa de Marfil buscan el pasaje a 16avos del Mundial 2026

Alemania, uno de los candidatos en el Mundial 2026.

Alemania aplastó a Curazao en su debut en el Mundial 2026

Alemania Mundial 2026
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