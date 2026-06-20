Alemania se lo dio vuelta a Costa de Marfil en el final y clasificó a los 16avos

Tras ir perdiendo, Alemania le ganó este sábado 2 a 1 a Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026.

Alemania derrotó 2-1 a Costa de Marfil con un doblete de Deniz Undav y se convirtió en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo dio vuelta el resultado sobre el cierre del encuentro y aseguró su boleto a la próxima instancia tras sumar su segunda victoria consecutiva en el Grupo E.