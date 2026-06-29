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IAPV lanzó moratoria y plan de cancelación anticipada

IAPV dispuso una moratoria y regimen de cancelación anticipada hasta 40% de descuentos para regularizar deudas en las cuotas de viviendas. Cómo acceder

29 de junio 2026 · 12:16hs
IAPV dispuso una moratoria y regimen de cancelación anticipada hasta 40% de descuentos para regularizar deudas en las cuotas de viviendas

IAPV dispuso una moratoria y regimen de cancelación anticipada hasta 40% de descuentos para regularizar deudas en las cuotas de viviendas

El Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) pondrá en marcha un nuevo esquema de regularización destinado a adjudicatarios en mora, que contempla un régimen extraordinario de moratoria y cancelación anticipada con descuentos para regularizar deudas. La herramienta busca promover el recupero de créditos otorgados y la sustentabilidad de organismo.

Ambas opciones serán de adhesión voluntaria y podrán gestionarse de la siguiente forma:

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  • Moratoria: de forma presencial, en sedes regionales o en la sede central
  • Cancelación anticipada: de manera digital, en Mi Cuenta, en el sitio oficial de IAPV.

En cuanto a la moratoria, está destinada a adjudicatarios que registren hasta 60 cuotas impagas; contempla una refinanciación extraordinaria en UVIs; una cuota mínima excepcional de 30 UVIs; e incentivos para quienes adhieran al débito automático.

La iniciativa incluye descuentos sobre la deuda. que varían según la cantidad de cuotas adeudadas y la adhesión al débito automático. Los adjudicatarios con hasta 12 cuotas impagas podrán acceder a descuentos de hasta el 30 por ciento, mientras que quienes registren entre 13 y 60 cuotas impagas obtendrán rebajas de hasta el 20 por ciento. La medida apunta a incentivar la regularización voluntaria, reducir los niveles de mora y fortalecer el cumplimiento sostenido de las obligaciones de pago.

Cancelación anticipada con quita del 40%

Respecto a la modalidad de cancelación anticipada, está orientada a adjudicatarios con una situación de mora más prolongada. Podrán acceder quienes tengan más de 60 cuotas emitidas, acumulen 15 o más cuotas impagas y registren al menos seis meses consecutivos sin realizar pagos.

En estos casos, el IAPV ofrecerá la posibilidad de cancelar la deuda mediante de manera digital, por medio del portal Mi Cuenta que se encuentra disponible en la página web oficial de IAPV. Cada adjudicatario deberá descargar su correspondiente boleta y abonar la misma en cualquier medio de pago habilitado. Quienes accedan bajo esta modalidad, no necesitarán realizar trámites presenciales, obtendrán un descuento del 40% sobre la deuda vencida y los intereses generados; el capital financiado no estará sujeto a quita.

Con esta medida, el Gobierno de Entre Ríos, a través del IAPV, continúa impulsando acciones destinadas a brindar soluciones a las familias adjudicatarias de programas habitacionales, favoreciendo la regularización de su situación habitacional y fortaleciendo la administración de los recursos públicos.

IAPV Moratoria Deudas
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