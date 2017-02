Trabajadores de la Cultura de Paraná piden la renuncia de Magda Varisco

La Asamblea por el Derecho a la Cultura se reunió este martes en Plaza Alberdi (Del Bombero) para delinear respuesta y repudio al accionar de la Secretaría de Cultura de Paraná organismo al que, en un primer momento, se le reprochó "vaciamiento" e "inacción" y, ayer se acusó de boicotear el espacio colectivo.





Durante el debate, y a partir de las propuestas de los presentes, se decidió realizar la marcha y festival denominado "Cultura Despierta" el jueves 9 de febrero desde las 9.30, desde la plaza Alvear hasta plaza 1° de Mayo, para lo que convocaron a artistas de todos los rubros, organizaciones sociales y ONGs y ciudadanos que quieran sumarse.





En un documento fechado el 31 de enero se denunció que la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná "ha intentado frenar y desmantelar la protesta ciudadana, acallar las voces de los distintos sectores, sin dar respuestas a las problemáticas urgentes, ni dar soluciones a las cuestiones de fondo". Por esto y otros hechos puntuales que explicaron en un documento, se pidió la renuncia de su titular Magda Varisco.





El texto completo del Documento

Comunicado N°3 - Asamblea por el Derecho a la Cultura, Paraná.

La Asamblea por el Derecho a la Cultura manifiesta su repudio al accionar de la Secretaría de Cultura de Paraná, que ha intentado frenar y desmantelar la protesta ciudadana, acallar las voces de los distintos sectores, sin dar respuestas a las problemáticas urgentes, ni dar soluciones a las cuestiones de fondo.

Este accionar viene operando desde el inicio de la Asamblea por distintos medios: Métodos espurios de intromisión en las reuniones de este colectivo, donde miembros de la Secretaría de Cultura se hicieron presentes sin identificarse como tales, con clara intención de boicot; Intimaciones a miembros de la Asamblea; La presencia en la Asamblea del Concejal González, quién se presentó en una pseudo actitud dialoguista cuando hace más de un año que los reclamos de diversos sectores del arte han sido "cajoneados". Asimismo en declaraciones posteriores a la prensa, desestimó a la asamblea, infantilizándola, llamando "chicos" a sus miembros, cuando la misma está constituida por trabajadores, talleristas municipales, profesionales y docentes.





El despliegue mediático desde la Secretaría de Cultura, de una serie de eventos y refacciones que ofician de "parche" ante los reclamos públicos de la asamblea. La Cultura no es un evento.





Las repudiables declaraciones públicas de la Secretaria de Cultura, Magda Varisco, donde responsabiliza a los integrantes de la Asamblea por el deterioro de los espacios públicos destinados a la cultura: "Son grandes (los espacios) y destrozados por ellos mismos". Nota realizada por Canal 9, 9 Ahora (31/01/17).

La madre del Intendente responsabiliza a las gestiones anteriores por la desidia, sin hacer autocrítica, siendo que en este último año se produjo el mayor e intencionado vaciamiento cultural de las últimas décadas. Asimismo, desestima los reclamos de la Asamblea y continúa sin dar respuestas, haciendo oídos sordos a una protesta de una magnitud histórica en la ciudad de Paraná.

A pesar de estos intentos, lejos de atender a los reclamos, el Ejecutivo Municipal recurre una vez más a métodos sucios. En una actitud políticamente deshonesta y poco transparente, propia de esta gestión, el mismo Intendente en persona con una aparente intención de diálogo, convoca a miembros de esta Asamblea por fuera de la misma. Bajo estas condiciones se "inventa" sorpresivamente un ciclo de música, donde se llama a compañeros de nuestra asamblea, lo que entendemos como una "compra de voluntades", a través de formas irregulares de contratación, haciendo abuso de la situación económica vulnerable en la que vivimos, donde promete pagar actuaciones de cifras considerables a cortísimo plazo. ¿De dónde salen esos fondos? ¿Por qué esos procedimientos irregulares? ¿Cómo se justifica el pago expeditivo dónde solo con la firma del Intendente se los puede concretar, habiendo pagos pendientes desde hace ya más de un año?

Este gesto constituye una falta de respecto y ofensa a nuestros reclamos, con la intención de poner un parche a problemáticas más profundas sin dar soluciones de fondo, ni respuestas oficiales.

No aceptamos propuestas no inclusivas, donde no seamos parte de la toma de las decisiones, dejándolo todo en manos de funcionarios no idóneos de nuestra actividad.

No vamos a tolerar la continuidad de este tipo de acciones deshonestas con la pretensión de opacar la protesta popular. Respetamos la decisión de los compañeros ante la convocatoria, no obstante destacamos y agradecemos el gesto de quienes rechazaron esta malintencionada y oportunista invitación, solidarizándose con la causa colectiva de la asamblea.

Por todo lo expuesto, la Asamblea por el Derecho a la Cultura exige la renuncia de la Secretaria de Cultura Municipal, Magda Varisco. Reafirma su lucha y presencia en las calles convocando a todos los ciudadanos al festival Cultura Despierta el próximo jueves 9 de febrero, a las 9.30.

La lucha continúa. ¡No al vaciamiento cultural en la Ciudad de Paraná! #LaCulturaesunDerecho

#EntreTodxsladefendemos