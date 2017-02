González cuestionó la "militancia política" en la Asamblea por la Cultura

Luego aseguró que su preocupación por la cultura de la ciudad no es nueva: "Hace muchos años que estoy en contacto con la cultura. Hace 30 años nos juntábamos con Walter Heinze, el Zurdo Martínez y otros, haciendo estas mismas asambleas en un bar en la calle Moreno y San Juan. Digo esto como para que nadie crea que mi aparición allí obedeció a un capricho electoral o político".





"Me preocupa, en una vieja costumbre de algunos sectores del peronismo, esto de poner el indicador de giro para la izquierda y doblar para la derecha. Es casi un concepto de no terminar diciendo la verdad. Me parece que hay un grupo muy importante de gente que está preocupada por la cultura de Paraná, que demanda espacios, que pelea y me parece bárbaro, pero hay otro grupo que cree que es un buen momento para agitar políticamente algunas cuestiones, que son sectores que pueden estar ligados a chicos de La Cámpora o a algunos otros sectores", afirmó.





"No me parece mal, me parece bien que hagan política", aclaró. "Sí, lo que me parece más honesto es decir: 'nosotros utilizamos este espacio para poder defender nuestra idea política', que me parece bien, y otra cosa es trabajar por la recuperación de espacios culturales".





González dijo que fue a una de las reuniones como presidente del bloque de concejales de Cambiemos, siendo además hombre cercano al intendente Sergio Varisco, para ofrecer establecer un puente para "reparar fallas que se pueden haber dado en la diagramación de alguna política". Dijo que propuso hacer una reunión con Varisco "cuando lo quisieran, con la mejor onda", pero esto fue rechazado con el argumento de que había ido "para romper la asamblea".





"No me gusta que se confunda a los chicos y a los no tan chicos que defienden la cultura. Las posturas políticas de todos son respetables, para eso pagamos muy caro la democracia, pero tenemos la obligación de ser honestos y decir: 'mirá, esto es un acto de militancia política donde yo puedo aprovechar las fallas que pueden haber tenido ustedes'. Otra cosa es decir: 'vamos a trabajar porque queremos más espacios culturales, más ciclos populares, reflotar talleres'".





"No queremos confrontar, pero queremos que no se mienta", insistió. "No me asusta que los chicos conviertan esto en una lucha política, pero hay que ser claro con los intereses. Algunos chicos tienen una confusión que, me gustaría que quede claro, no me molesta. Vivo reivindicando la heterogeneidad".





Apoyo a Magda

Sobre el pedido de renuncia de la secretaria de Cultura, Magda Varisco, que realizó la asamblea , González dijo que no le molesta, pero afirmó que "el intendente es el que elige su equipo de gobernantes". Y agregó: "Estamos dispuestos a corregir y a ampliar pero no ha que nos manejen el equipo".





Sin embargo, reconoció falencias en cultura: "Es cierto que estamos atrasados con la recuperación de espacios culturales que estaban muy deteriorados, productos de muchos años de desinversión". Luego expresó: "Hubo un grupo que se acercó, de hecho pusimos en manos de ellos para que hagan un diagrama para hacer espectáculos. A ninguno le preguntamos si milita en alguna agrupación.