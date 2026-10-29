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Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados

El SMN anticipa en Entre Ríos cielo nublado para jueves y viernes en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

29 de octubre 2026 · 06:57hs
Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados.

Entre Ríos: anuncian dos jornadas nubladas con temperaturas máximas de hasta 26 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa dos jornadas con cielo nublado y temperaturas agradables en las principales ciudades de Entre Ríos. Para este jueves 29 y viernes 30 de octubre, las máximas oscilarán entre los 24 y 26 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 14 y 15 grados.

De acuerdo con los datos oficiales, Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay presentarán condiciones similares, con abundante nubosidad y un leve ascenso de las temperaturas máximas hacia el viernes.

Jueves: cielo nublado en toda la región

Para este jueves 29 de octubre, el SMN pronostica en Paraná una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 25, con cielo nublado durante la jornada.

En Concordia se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 25, también con nubosidad. Por su parte, Gualeguaychú tendrá registros de entre 14 y 24 grados, mientras que Concepción del Uruguay presentará las mismas temperaturas, con una máxima de 24 grados.

Las cuatro ciudades compartirán un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes, sin grandes diferencias térmicas entre las distintas localidades.

Viernes: leve aumento de las máximas

Para el viernes 30 de octubre, el organismo nacional anticipa que las temperaturas máximas subirán ligeramente en las principales ciudades entrerrianas, aunque continuará el cielo nublado.

En Paraná se prevé una mínima de 15 grados y una máxima de 26. Concordia tendrá valores similares, con temperaturas de entre 15 y 26 grados.

En Gualeguaychú, la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 25. Por su parte, Concepción del Uruguay registrará temperaturas de entre 14 y 25 grados.

De esta manera, el viernes será ligeramente más cálido que el jueves, con un incremento de un grado en las máximas de las cuatro ciudades.

Precipitaciones y alertas

Los datos del SMN proporcionados para ambas jornadas indican cielo nublado, pero no incluyen porcentajes de probabilidad de lluvias ni información sobre alertas meteorológicas vigentes.

Por lo tanto, no es posible confirmar precipitaciones ni descartar cambios posteriores en las condiciones del tiempo. Para conocer las actualizaciones y eventuales advertencias oficiales, se recomienda consultar el sitio del Servicio Meteorológico Nacional.

Entre Ríos temperaturas SMN
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