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Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales

El Gobierno de Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales activos y pasivos, con fechas de cobro según el monto de los haberes.

29 de octubre 2026 · 10:32hs
Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales.

Entre Ríos confirmó el cronograma de pagos de octubre para estatales.

El Gobierno de Entre Ríos confirmó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a octubre para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Las fechas de cobro fueron establecidas por el Ministerio de Economía y se organizaron de acuerdo con el monto de los salarios.

Según el calendario oficial, el primer tramo se abonará el lunes 2 de noviembre, con acreditación en las cuentas bancarias desde el sábado 31. En esta instancia, cobrarán los agentes cuyos haberes sean de hasta $1.520.000.

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El martes 3 de noviembre será el turno de los trabajadores y pasivos que perciban salarios de entre $1.520.001 y $1.830.000. En tanto, el miércoles 4 de noviembre se acreditarán los haberes que van desde $1.830.001 hasta $2.430.000.

Por último, el jueves 5 de noviembre cobrarán quienes tengan haberes de $2.430.001 en adelante. De esta manera, el cronograma se completará en cuatro jornadas, con fechas diferenciadas según los montos que percibe cada beneficiario.

Entre Ríos Cronograma Pagos
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