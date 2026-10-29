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Agmer exigió justicia por Nancy Godoy y advirtió la situación de muchos docentes en Entre Ríos

Agmer repudió la violencia machista contra la docente correntina y denunció las condiciones de inseguridad que sufren las maestras rurales, incluso en Entre Ríos.

29 de octubre 2026 · 12:36hs
Agmer exigió justicia por Nancy Godoy y advirtió la situación de muchos docentes en Entre Ríos

El secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Abel Antivero, encabezó este jueves la instalación de la Escuela Itinerante docente en la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno. La jornada estuvo marcada por la indignación ante el femicidio de la docente rural Nancy Godoy en Corrientes y por el inicio del juicio a Néstor Pavón en Gualeguay por el femicidio de Micaela García (ocurrido en Gualeguay en 2017).

En su discurso, el dirigente sindical expresó el pesar del colectivo docente por el crimen de Godoy, de 52 años, quien se desempeñaba como directora de la Escuela Nº 626 del Paraje Malezal en el departamento de Esquina, y que se encontraba desaparecida desde el pasado 7 de octubre.

Las condiciones de muchos docentes

Antivero vinculó el hecho con las difíciles condiciones cotidianas que afronta la docencia en el territorio y la desprotección a la hora de trasladarse hacia los establecimientos rurales. "Pareciera que tienen que pasar estas cosas para que algún sector de la sociedad se entere, se dé cuenta, asimile en qué condiciones trabajan gran parte de la docencia a lo largo de nuestro territorio nacional, de nuestras compañeras que se desempeñan en esas condiciones. Basta salir afuera de la ciudad y uno se encuentra un gran porcentaje de compañeras haciendo dedo y lo que eso implica ante un marco también de inseguridad, de la posibilidad de subir a un auto con desconocidos".

LEER MÁS: Encontraron el celular de Nancy Godoy y buscan nuevas pistas para esclarecer el femicidio

Ante esta situación y la denuncia constante de condiciones edilicias y laborales precarias, el gremialista defendió la jornada de lucha y paro nacional resuelta este miércoles por CTERA. "No había ninguna duda de que teníamos que llevar y concretar una medida de fuerza porque, antes que nada, fue un femicidio. Fue un femicidio y la compañera era trabajadora de la educación y estaba denunciando condiciones deplorables de trabajo".

Agmer Entre Ríos Femicidio
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