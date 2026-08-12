Eclipse solar: una invitación para recuperar el brillo propio

El eclipse solar que ocurre durante esta jornada fue el eje de la reflexión. Se propone una mirada que va más allá del fenómeno astronómico.

La profesora de Yoga paranaense, Celeste Mazzadi, habló con Radio La Red Paraná (88.7) sobre el significado simbólico del eclipse solar y planteó la necesidad de revisar la identidad, las validaciones externas y aquello que ya no representa quiénes somos.

El eclipse solar que ocurre durante esta jornada fue el eje de la reflexión de Celeste Mazzadi, profesora de Yoga, quien en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) y propuso una mirada que va más allá del fenómeno astronómico. Según explicó, estos acontecimientos también pueden ser interpretados como momentos de pausa, revisión y transformación personal.

Mazzadi destacó que los eclipses se producen cuando existe una alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol. En el caso de un eclipse solar, explicó, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y puede cubrir por completo la luz solar durante algunos minutos. Esa interrupción de la luz, sostuvo, tiene también un fuerte significado simbólico: "Es un momento de interrupción, de corte, de pausa, que tiene también sus efectos psíquicos y emocionales y también simbólicamente los espirituales para nosotros", señaló.

En ese sentido, la profesora de Yoga sostuvo que cada eclipse puede trabajar sobre una temática determinada y consideró que el fenómeno actual pone especialmente el foco en la identidad y en la manera en que cada persona construye su propia imagen. "Este trabaja ni más ni menos que el yo", afirmó. Y explicó que se relaciona con "toda la sensación de yo, de imagen, de identidad, de mi fuego interior, de lo que amo hacer, lo que vibra, lo que ilumino".

La caída del héroe

Uno de los conceptos centrales de su reflexión fue el de "la muerte del héroe", una expresión que eligió para describir el proceso de dejar de buscar modelos y validaciones exclusivamente en el exterior.

La especialiosta vinculó esta temática con una época atravesada por las redes sociales, las pantallas, los influencers y la exposición permanente. En ese contexto, planteó que el eclipse puede funcionar como una advertencia para dejar de proyectar afuera aquello que, en realidad, cada persona necesita desarrollar en sí misma: "Nos viene a alertar de que dejemos de buscar héroes afuera", explicó.

Según señaló, durante aproximadamente un año y medio estos eclipses pueden movilizar aquellas áreas de la vida en las que una persona ya no se siente representada. Esto puede estar relacionado con la necesidad de agradar, ser reconocido o recibir aprobación externa. "Hay demasiado mandato externo en la construcción de este personaje", sostuvo. Y agregó que cuando ese personaje deja de estar alineado con lo que una persona siente, puede aparecer la necesidad de "deconstruir el personaje".

Para Mazzadi, la admiración o incluso la envidia que generan determinadas personas también pueden convertirse en una herramienta de autoconocimiento. En lugar de intentar convertirse en ese otro, propone preguntarse qué cualidad se está proyectando sobre él y qué parte de esa característica se desea cultivar internamente. "En aquello que envidiamos o estamos proyectando tanta admiración hay una cualidad que yo anhelo para mí y que yo tengo que cultivar en mí", expresó.

Un llamado a mirar hacia adentro

La especialista consideró que la llamada "caída del héroe" puede ser una oportunidad para recuperar el protagonismo sobre la propia vida. "A los seres humanos nos cuesta mucho hacer ese camino del héroe. Y muchas veces preferimos ser sufrientes pero de lo conocido", planteó.

Desde su perspectiva, los eclipses pueden ser entendidos como una especie de señal para revisar el rumbo. "Los eclipses son el alma, es el GPS del alma diciéndote por dónde ir", sostuvo. Por eso, recomendó prestar atención a los acontecimientos que puedan producirse durante estos períodos, incluso aquellos que inicialmente sean vividos como pérdidas o situaciones dolorosas. Una ruptura, un cambio laboral o incluso la posibilidad de abandonar un lugar conocido pueden ser, desde esta mirada, situaciones que obliguen a revisar el camino.

"No nos aturbamos, retiremos un poco el ruido", aconsejó Mazzadi, quien llamó a utilizar estos momentos para hacerse preguntas antes que para reaccionar impulsivamente.

Una pausa antes de tomar decisiones

Otro de los aspectos sobre los que hizo hincapié fue la necesidad de atravesar el período del eclipse con mayor calma. Según explicó, estos fenómenos pueden generar confusión porque aquello que habitualmente funciona como una referencia para orientar la vida puede quedar momentáneamente "eclipsado".

"De golpe, esto se oscureció. Ya no tengo claro ni por dónde ir, ni si es para mí", describió.

Ante esa sensación, recomendó acompañar la pausa del cielo con una pausa personal. "Es muy importante que por lo menos estos días acompañemos ese corte de luz que ocurre en el cielo, que es un corte de energía y es un corte de claridad", manifestó.

En concreto, sugirió, siempre que sea posible, alivianar la agenda, descansar más y acompañar el proceso desde el cuerpo. "Un vacío fértil, un vacío contenedor para lo que viene", definió. Por eso, recomendó no tomar decisiones drásticas en este momento. Finalmente, sostuvo que los eclipses solares pueden generar acontecimientos externos capaces de poner en evidencia situaciones que una persona venía postergando. En ese proceso, consideró, puede aparecer una certeza que ya no permita volver atrás.

"El adulto maduro deja de encontrar confirmación afuera, deja de decidir de acuerdo a esas validaciones externas, busca la validación interna y como el héroe avanza, deja de proyectar héroes afuera y hace su camino un poco más auténtico", concluyó.