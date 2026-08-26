BYD amplía su gama en el país

Llega el Seal 5 DM-i, el primer sedán de la marca que desembarca en el mercado argentino con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros.

Llega el Seal 5 DM-i , el primer sedán de la marca que desembarca en el mercado argentino con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros .

Este nuevo modelo se suma al line up local de vehículos de nuevas energías de BYD y lleva la tecnología Super Hybrid DM-i a una carrocería sedán, un formato tradicional dentro del mercado argentino. De esta manera, la marca amplía la variedad de vehículos disponibles en el país.

El dato más relevante del BYD Seal 5 DM-i es su autonomía combinada. Los 1.600 kilómetros bajo ciclo NEDC apuntan a un usuario que busca reducir las paradas para cargar energía o combustible, sin limitarse al uso urbano.

El consumo informado es de 3,7 litros cada 100 kilómetros. Esa cifra, en un híbrido enchufable, cobra relevancia porque combina la posibilidad de realizar trayectos cotidianos en modo eléctrico con la autonomía necesaria para emprender viajes largos, sin depender exclusivamente de la carga de la batería.

Con estas prestaciones, BYD presenta al Seal 5 DM-i como el híbrido enchufable con mayor autonomía del mercado argentino.

Llega el Seal 5 DM-i, el primer sedán de la marca que desembarca en el mercado argentino con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros. gentileza

Un sedán con amplio espacio de carga

En cuanto a sus dimensiones, el Seal 5 DM-i mide 4.780 milímetros de largo, 1.837 mm de ancho y 1.515 mm de alto. El baúl ofrece una capacidad de 522 litros, que puede ampliarse hasta 1.295 litros con los asientos traseros rebatidos.

Este volumen de carga aparece como uno de los puntos fuertes del modelo, especialmente para quienes buscan capacidad y espacio sin necesidad de pasar a un SUV.

De esta manera, BYD incorpora su primer sedán al mercado argentino y suma una nueva alternativa dentro de su gama local, compuesta por vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables.

Llega el Seal 5 DM-i, el primer sedán de la marca que desembarca en el mercado argentino con una autonomía combinada de hasta 1.600 kilómetros. gentileza

Tecnología y conectividad

El nuevo modelo también incorpora la BYD App, una aplicación que permite acceder desde el celular a información del vehículo, incluyendo datos sobre el combustible, la posición y el estado del auto.

La llegada del Seal 5 DM-i forma parte de la estrategia de expansión de BYD en Argentina, donde la compañía busca ampliar progresivamente su oferta de vehículos impulsados por nuevas tecnologías y energías alternativas.

Por el momento, quienes estén interesados ya pueden realizar una reserva anticipada del vehículo, incluso antes de su llegada a las concesionarias de la marca en el país. El anticipo inicial es de 500 dólares o su equivalente en pesos.