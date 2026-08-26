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El B10 de LEAPMOTOR, un nuevo concepto de hibridación

Leapmotor llegó a la Argentina de la mano del Grupo Stellantis con dos nuevos modelos, el C10 y el B10. Hoy conocemos el B10, un SUV del segmento C que apuesta por una fórmula diferente a la de los híbridos convencionales.

26 de agosto 2026 · 14:17hs
El B10 de LEAPMOTOR, un nuevo concepto de hibridación

Con presencia en más de 30 países gracias a la alianza estratégica entre la china Leapmotor y el conglomerado automotriz Stellantis, la firma busca posicionarse en el creciente segmento de vehículos electrificados ofreciendo una alternativa tecnológica, eficiente y competitiva para el mercado argentino, con su desembarco hace pocas semanas.

La llegada de Leapmotor trae consigo al B10, un modelo de vehículo que apuesta por la electrificación con tecnología de autonomía extendida (REEV) y un fuerte enfoque en conectividad, seguridad y confort. Se ubica en el segmento C y fue desarrollado sobre una plataforma de última generación pensada para autos electrificados.

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Lo más destacado de este SUV ultra-híbrido, es que combina un sistema de propulsión eléctrica que eroga 215 CV y 240 Nm. con un generador de combustible de 1,5 litros integrado que recarga la batería cuando es necesario, siendo su propulsión 100% eléctrica. El B10 cuenta con una batería de 18,8 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de 95 km, un generador de 50 kW y un depósito de combustible de 50 litros cuya autonomía global llega a los 900 kms. De esta manera, el andar es silencioso, suave y con torque inmediato, pero teniendo la autonomía y libertad de un uso propio de un automóvil con motor a combustión.

Cuenta con cuatro modos de conducción: EV+, EV, combustible y Power+ para priorizar eficiencia o rendimiento sin perder el carácter eléctrico. Los modos EV y EV+ son puramente eléctricos, con el motor a combustión apagado y cero emisiones de escape.

Los modos “Combustible” y “Power+” activan el generador de a bordo para viajes largos, alta velocidad o conducción más exigente. Además, permite la conducción con un solo pedal, para mayor recuperación de energía que mejora la eficiencia.

En cuanto equipamiento, cuenta con llantas de aleación de 18", faros full LED automáticos, DRL dinámico, barra de luz trasera, cámara de estacionamiento 360°, portón eléctrico y spoiler integrado. Además, posee 22 espacios de guardado como característica de espaciosidad.

En materia tecnológica incorpora LaAPPLEAPMOTORque permite al usuario del B10 utilizar distintas funciones del vehículo de manera remotautilizandosus “smartphones” como por ejemplo, pre-calentarla batería, controlar el aire acondicionado, utilización del cierre centralizado remoto, posee soporte de llave vía “bluetooth”, se puede programar la carga de batería, y manejar la Apertura / cierre de ventanas eléctricas, portón trasero y cortina solar.

En seguridad posee un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) completo, 6 cámaras y radares de alta precisión que acompañan a la conducción inteligente, 1 cámara frontal monocular, un cámara de monitoreo de fatiga del conductor, dos radares e ondas milimétricas, 4 cámaras de visión 360, 4 radares ultrasónicos, conectividad de última generación, actualizaciones remotas, 7 airbags de serie, techo panorámico, y un elevado nivel de confort para los ocupantes con terminaciones interiores de aspecto minimalista que resalta como una cualidad distintiva de este vehículo.

Su precio de lanzamiento para el mercado argentino es de 31.990 dólares.

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