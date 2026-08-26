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Ford eleva la vara con la nueva Territory Platinum

La automotriz estadounidense presentó una nueva versión tope de gama de su SUV más vendido. Mejora en estética y equipamiento con un precio de 60 millones.

26 de agosto 2026 · 14:29hs
Ford eleva la vara con la nueva Territory Platinum

Desde su llegada al país, el Ford Territory se ha convertido en el vehículo fabricado en China más exitoso del mercado argentino. Ahora la apuesta es aún más alta: el Territory Platinum.

Es una nueva versión tope de gama de su SUV mediano que se ubicará por encima de las actuales SEL, Trend híbrida y Titanium. Toma como base a la versión Titanium -hasta ahora la de mayor volumen dentro de la gama- y agrega una presentación diferenciada. El cambio principal está en la estética exterior e interior, ya que mantiene la mecánica del modelo.

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En el exterior incorpora una nueva parrilla frontal, faros LED unidos por una barra central iluminada, llantas de aleación de 19 pulgadas y un diseño bitono. El techo, los espejos, las barras longitudinales y algunos sectores de los paragolpes están terminados en negro. También suma manijas cromadas, emblemas Platinum en el capot, y el portón trasero de un nuevo diseño junto con el paragolpes posterior.

El habitáculo se distingue por el tapizado de cuero en tonos claros, con diseño diamantado y sectores microperforados. Los umbrales iluminados con la inscripción “Platinum”, y un sistema de audio de 10 parlantes con subwoofer. Todo esto lo diferencia de las versiones anteriores. Su interior ofrece una exclusiva tonalidad clara con tapizados de cuero diamantado y microperforado, además de zócalos iluminados. Mantiene los asientos calefaccionados y ventilados, techo panorámico de dos paneles, portón trasero eléctrico manos libres, cuadro de instrumentos digital de 12" y pantalla SYNC de 12,3”.

También mantiene la mecánica a cargo del motor 1.8 turbonaftero de 185 CV y 320 Nm, combinado con una caja de doble embrague y 7 velocidades, encargada de llevar la tracción que es en las ruedas delanteras.

El paquete de asistencias a la conducción también es el mismo, con Ford Co-Pilot360, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo con función Stop & Go, mantenimiento y centrado de carril, sensores de estacionamiento delanteros y cámara con visión de 360 grados.

Con un precio de lista de 60.850.000 pesos, Platinum pasa a ser la versión tope de gama para un vehículo que quiere seguir dejando huella en nuestro pais.

Ford
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