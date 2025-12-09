AMET en defensa de los Institutos de Formación Superior de E. R.

La ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA – Regional XI comunica a sus delegados y delegadas, afiliados y afiliadas, y a la comunidad en general, que ante una nueva intentona del Consejo General de Educación de cerrar carreras en los Institutos de Formación de Nivel Superior, sin fundamentos claros ni consensos previos,, con un criterio netamente monetarista, anti pedagógico y absolutamente unilateral, se está intentando negar o limitar la posibilidad de estudio de las y los jóvenes entrerrianos en todo el territorio provincial.

La iniciativa del CGE no es correcta; por el contrario, expresa rasgos de un accionar de carácter “totalitario”. Las políticas públicas se construyen entre todos, mediante un diálogo abierto y sincero no solo entre el CGE y los sindicatos, sino —y especialmente— con las autoridades de los Institutos de Formación, quienes, sorprendidos por esta decisión inconsulta, han manifestado su rechazo a avanzar en este camino.

Desde AMET advertimos que este tipo de iniciativas, y el modo en que se intentan implementar, no generan espacios de consenso ni construyen proyectos participativos con todos los actores de estas comunidades educativas. Las y los trabajadores afectados son nuevamente quienes quedan en mayor vulnerabilidad y, junto a sus familias, resultan los principales perjudicados. Esto sucede en un contexto de caída salarial, de inestabilidad laboral propia del nivel Superior y ahora agravado por la terrible y devastadora incertidumbre de no saber qué ocurrirá con sus puestos de trabajo en 2026.

Desde AMET vamos a activar todos los canales institucionales y vínculos necesarios para hacer oír nuestra voz y, de ser necesario, realizar las presentaciones administrativas y judiciales correspondientes, con el firme propósito de impedir el vaciamiento de los Institutos de Formación Superior bajo criterios meramente económicos, sin consensos y sin una evaluación seria del impacto pedagógico, social y fundamentalmente de pérdida de puestos de trabajo. No permitiremos que se avasalle a quienes, durante años, han sostenido con compromiso y profesionalismo la invaluable y trascendental tarea de formar a las futuras generaciones.

En virtud de todo lo expuesto, AMET convoca a sus afiliadas y afiliados, delegadas y delegados, docentes del nivel superior y de todos los niveles, así como a la comunidad en general, a participar activamente de las acciones previstas para el próximo miércoles 10. Durante toda la jornada se desarrollarán movilizaciones, radios abiertas y distintas intervenciones públicas en defensa de los Institutos de Formación Superior, del derecho irrenunciable a estudiar de nuestros jóvenes y a la estabilidad laboral de sus docentes.