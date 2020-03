Talleres: "La mujer es cada vez más protagonista"

Marcela Ghietto se convirtió en la semana en la primera presidenta de Talleres en la historia. Ligada al club desde siempre e íntimamente vinculada al hockey sobre césped, la flamante mandataria, buscará no pasar inadvertida en la gran institución de la capital entrerriana y se pone grandes metas por delante. Destacó el rol de la mujer en estos tiempos, remarcó la presencia femenina en la conducción y dijo que tiene la “vara alta” por las buenas gestiones que pasaron.

Indicó que va a conducir con las subcomisiones y no pretende moverse del slogan del Rojo: “Un club, una familia”. Entre los grandes desafíos se propuso terminar de cerrar la pileta y lograr la unión entre la sede de Feliciano e Irigoyen y el predio.

“Mi trabajo en Talleres es de hace varios años, ellos saben que me gusta y me apasiona estoy y bueno lo primero que hice cuando existió la posibilidad fue consultar con mi grupo familiar y continuamente me están apoyando con las tareas y esto no fue algo menor. Recibí todo el apoyo y seguro estarán trabajando conmigo”, comentó sobre cómo tomó su familia la noticia de que estará al frente de la institución. La titular del club dijo que conducir Talleres “es un gran desafío” y valoró la presencia de las mujeres. “La verdad es que hoy en día el rol de la mujer se está imponiendo en la sociedad y en esto que es la parte dirigencial, la mujer es cada vez más protagonista. Es algo que me gusta, lo desee durante mucho tiempo y a lo largo de los años que llevo trabajando en el club, una va entendiendo la dinámica de esta institución y como se trabaja. Me sentí con la responsabilidad de asumir ese cargo”, comentó.

La lista de Talleres está encabezada por Ghietto, Dana Ravicini y Cecilia Zacarías. Y para Ghietto la “inclusión ha estado siempre” más allá del cupo. “Se ha conformado una lista, sin quererlo porque en el club estamos trabajando sin necesidad de estar hablando del cupo, la inclusión ha sido siempre. Hemos trabajado codo a codo. Siempre la mujer esta presente y se dio así. Hoy tenemos una lista con la mujer, secretaria, vice y tres vocales y todas con muchas ganas de trabajar y mucho manejo de la parte institucional y con ganas de seguir el gran crecimiento de años anteriores”, expresó la conductora en diálogo con La Radio de UNO 97.1. Por otra parte habló de los valores que tiene el Rojo en su esencia y dijo que van a seguir en ese sentido. “Talleres es un club familiar y nuestra frase es Un club, una familia y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Vamos a trabajar hacia la familia del socio y de la cuidad porque queremos que Paraná se sienta identificada con el club. Vamos a trabajar sobre la línea. Y en lo que se refiere a lo deportivo vamos a trabajar codo a codo con las subcomisiones que son nuestro apoyo dentro del club porque son el nexo. La idea es trabajar más de cerca y lograr un trabajo en conjunto. Con respecto al campo de deportes y la sede, a veces nos cuesta porque parecen dos clubes distintos. Queremos que todo sea todo una sola cosa. Y en cuanto al plano de la institución, tenemos la vara muy alta porque las comisiones pasadas nos han dejado un club hermoso así que tendremos que seguir trabajando en esa línea. Queremos terminar la pileta porque tenemos todo armado para calefaccionarla, nos falta la cubierta. Y por otro lado los dormis que queremos terminarlos. Son los dos grandes objetivos institucionales que vamos a tratar de llevarlos adelante. Y después es el día a día y hay que hay ayudar al mantenimiento y a sus estructuras”, expresó

LA CUARENTENA. “No podemos estar no aliados a lo que indica el estado nacional en temas de salud. Cerramos las puertas. Estamos aprovechando para hacer trabajos profundos de limpieza. Y después ver como seguimos porque es una situación económica diferente”, explicó acerca de la emergencia sanitaria anunciada por el Gobierno.