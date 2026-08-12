Uno Entre Rios | Ovación | Gerónimo Rulli

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

El arquero de la Selección Argentina tendrá su primera experiencia en Inglaterra. Gerónimo Rulli competirá por el puesto contra Gianluigi Donnarumma.

12 de agosto 2026 · 16:52hs
Gerónimo Rulli ya posó con la camiseta de su nuevo club.

Gerónimo Rulli ya posó con la camiseta de su nuevo club.

El Manchester City oficializó la llegada del futbolista argentino Gerónimo Rulli como nuevo refuerzo del entrenador Enzo Maresca, donde estará acompañado del argentino Claudio Echeverry, además de competir por el arco contra Gianluigi Donnarumma, hoy titular del equipo.

El arquero surgido en Estudiantes de La Plata proviene del Olympique de Marsella, club al que los Ciudadanos le depositarán una suma aproximada de 3,5 millones de euros por los servicios del futbolista.

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El suplente natural del Dibu Martínez en la Selección argentina firmó contrato por 2 años, donde competirá en los entrenamientos diarios contra el italiano titular, Gianluigi Donnarumma; a su vez hará uso de la camiseta número 28.

La alegría de Gerónimo Rulli

En sus primeras palabras como nuevo jugador de los Sky Blues, Rulli expresó que se siente "increíble", estuvo "esperando por este cambio" y agregó: "Quiero reunirme con el equipo, salir al estadio Etihad por primera vez".

También dio detalles del momento de enterarse sobre la posibilidad de llegar a Manchester: “Es uno de los mejores clubes del mundo; cuando escuché mi nombre relacionado con el City, fue algo inexplicable y la decisión fue muy fácil”.

Además, se animó a describirse como arquero: “Mi mejor atributo es leer el partido, es algo que hago muy bien; intento estar tranquilo, dar confianza a mis compañeros, más que atajar, intento evitar los goles”.

Geró también les envió un mensaje a los hinchas en su llegada al club: “Hola, aficionados del Man City: estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí. Tengo muchas ganas de verlos a todos en el estadio, en el Etihad; y sí, he llegado para defender al mejor club del mundo; nos vemos pronto”.

Gerónimo Rulli Manchester City
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