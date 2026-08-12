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Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Según el documento firmado por el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, que asumió hace solo cinco días, se decretaron tres días de duelo nacional.

12 de agosto 2026 · 17:52hs
El presidente de Colombia decretó tres días de duelo nacional por el terremoto.

Foto: Francisco Espinel

El presidente de Colombia decretó tres días de duelo nacional por el terremoto.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró duelo nacional de tres días por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que el pasado lunes golpeó el noroeste del país y dejó al menos 240 muertos, informó este miércoles el Gobierno.

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Tres días de duelo en Colombia

“El Gobierno nacional, en nombre del pueblo colombiano manifiesta su profundo dolor por el fallecimiento de las personas que perdieron la vida con ocasión del movimiento sísmico ocurrido el día 10 de agosto de 2026 en el territorio nacional, y se solidariza con el luto de las familias y amigos de estas personas”, señala un decreto expedido por la Presidencia.

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Por esa razón, durante tres días, a partir de hoy, “se izará el pabellón nacional a media asta” en los edificios públicos del país y en las misiones diplomáticas de Colombia en el exterior, agrega el decreto.

Según el documento firmado por De la Espriella, que asumió la Presidencia hace solo cinco días, “la pérdida de vidas humanas enluta tanto a sus familias y amistades, como al Gobierno nacional”, que “se solidariza ante tal tragedia”, hechos que “entristecen a todo un país”.

El terremoto, que es el más fuerte sufrido por el país en este siglo, ocurrió el lunes a las 7.34 (hora de Colombia) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, uno de los más afectados por la tragedia junto con los de Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Según cifras divulgadas el martes por De la Espriella, el terremoto dejó por el momento al menos 181 personas fallecidas, pero datos de autoridades regionales elevan ese número a aproximadamente 240 muertos, mientras sigue la búsqueda y rescate de centenares de personas atrapadas bajo los escombros principalmente en las ciudades de Cali y Pereira, donde se desplomaron decenas de edificios.

Colombia Presidente Duelo Terremoto
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