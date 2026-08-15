Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión

Tras perder el clásico ante Huracán, San Lorenzo conseguió una victoria por 1-0 ante el Tatengue y escalaron en la Zona A.

15 de agosto 2026 · 17:48hs
San Lorenzo festejó en su cancha.

San Lorenzo festejó en su cancha.

Envuelto en un clima realmente hostil, San Lorenzo venció 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Tras caer en el clásico ante Huracán, la gente se hizo escuchar, y el equipo de Pipo Gorosito logró levantar cabeza gracias al goleador Rodrigo Auzmendi, quien fue el autor del único grito del partido.

Cómo quedó San Lorenzo y Unión

Con este resultado, el Ciclón queda noveno con seis puntos conseguidos, mientras que el Tatengue se ubica en la decimosegunda plaza, con cuatro unidades cosechadas. Los azulgranas visitarán a Estudiantes (RC) en la próxima jornada, mientras que los santafesinos viajarán a Mar del Plata para medirse con Aldosivi. A continuación, reviví lo mejor del encuentro.

Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel durante el entrenamiento

Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al plantel durante el entrenamiento

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años.

Huracán ganó el clásico ante San Lorenzo y volvió a festejar en el Nuevo Gasómetro después de 25 años

San Lorenzo Huracán Torneo Clausura
Noticias relacionadas
La primera etapa quedó en manos de Nelson Bonnin con el Toyota Etios.

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular este domingo en Rosario.

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes festejó ante su gente.

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Patronato perdió ante Colón en Santa Fe.

Patronato perdió por goleada ante Colón en Santa Fe y sigue en zona de descenso

Ver comentarios

Lo último

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Ultimo Momento
La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Policiales
Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Concordia: tras varios días de búsqueda, hallaron a una joven y detuvieron a un camionero

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Un camionero entrerriano fue asaltado y secuestrado en Santa Fe

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Ovación
Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Mariano Werner entre los 5 de adelante en Rosario

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

Estudiantes se floreó ante Gimnasia y se quedó con el clásico platense

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

La lluvia no frenó al Rally Entrerriano en Hernández

En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión

En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión

Ciro Messi fue elegido figura de la final en Inter Miami y protagonizó un tierno momento

Ciro Messi fue elegido figura de la final en Inter Miami y protagonizó un tierno momento

La provincia
Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

Farmear aura: el fenómeno viral que llegó a Paraná

El Círculo Médico se suma a los puntos de recepción del programa Ecoinsulina

El Círculo Médico se suma a los puntos de recepción del programa Ecoinsulina

El horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026

El horóscopo para este sábado 15 de agosto de 2026

Paraná tendrá una jornada solidaria de atención oftalmológica: Es un honor y una alegría muy grande

Paraná tendrá una jornada solidaria de atención oftalmológica: "Es un honor y una alegría muy grande"

El museo de mariposas más grande y asombroso de la región está en Entre Ríos

El museo de mariposas más grande y asombroso de la región está en Entre Ríos

Dejanos tu comentario