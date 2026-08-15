Envuelto en un clima realmente hostil, San Lorenzo venció 1-0 a Unión en el Nuevo Gasómetro, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Tras caer en el clásico ante Huracán, la gente se hizo escuchar, y el equipo de Pipo Gorosito logró levantar cabeza gracias al goleador Rodrigo Auzmendi, quien fue el autor del único grito del partido.
En un Gasómetro caliente, Auzmendi le dio el triunfo a San Lorenzo ante Unión
Tras perder el clásico ante Huracán, San Lorenzo conseguió una victoria por 1-0 ante el Tatengue y escalaron en la Zona A.
15 de agosto 2026 · 17:48hs
Cómo quedó San Lorenzo y Unión
Con este resultado, el Ciclón queda noveno con seis puntos conseguidos, mientras que el Tatengue se ubica en la decimosegunda plaza, con cuatro unidades cosechadas. Los azulgranas visitarán a Estudiantes (RC) en la próxima jornada, mientras que los santafesinos viajarán a Mar del Plata para medirse con Aldosivi. A continuación, reviví lo mejor del encuentro.