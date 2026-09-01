El médico legista Jorge Dri explicó que hubo un “deber de actuar fallido” y señaló una posible ventana terapéutica ante las complicaciones de Silvina Luna.

Junta médica por Silvina Luna: señalaron una "inacción" de Lotocki en el seguimiento de su cuadro clínico.

El médico legista Jorge Dri explicó las conclusiones de la junta médica realizada en el marco de la causa por la muerte de Silvina Luna y se refirió a la eventual responsabilidad de Aníbal Lotocki en las complicaciones que atravesó la modelo.

Dri calificó como “satisfactoria” la reunión y destacó la participación de los profesionales que la integraron. Según explicó, varios de los puntos analizados ya habían sido establecidos previamente y durante esta instancia se pudieron precisar algunas cuestiones de la junta anterior.

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“Lo que nosotros marcamos puntualmente es con respecto a la conducta del imputado, el deber de actuar fallido que tuvo en el momento de, una vez establecidas las complicaciones del cuadro que generó, no hizo nada”, sostuvo el especialista.

“Es una inacción médica”

Consultado específicamente sobre la actuación de Lotocki, Dri afirmó que existió “una inacción médica” vinculada con el seguimiento del cuadro clínico de Luna.

“O sea, el doctor Lotocki se ocupó únicamente de la cicatriz o del obstétrico y no se ocupó del cuadro clínico que se estaba generando”, explicó el médico legista.

Ante la consulta sobre si las conclusiones de la junta podían perjudicar al profesional, Dri evitó realizar una valoración en esos términos y señaló que esa determinación no le correspondía.

Una posible ventana terapéutica

Uno de los aspectos centrales de la explicación estuvo relacionado con las posibilidades de intervención ante las complicaciones que atravesaba Luna.

“Hay una ventana terapéutica en la cual se podría haber hecho algo como para que la proyección, digamos, lesional hacia el riñón hubiese sido menor”, explicó Dri al ser consultado sobre si una intervención diferente podría haber modificado el desenlace.

No obstante, aclaró que no podía determinar qué habría ocurrido posteriormente ni establecer de manera concluyente que una intervención hubiera evitado la muerte de la modelo.

La junta no determinó mala praxis

Finalmente, el especialista fue consultado directamente sobre si existió mala praxis. Dri marcó una diferencia entre las conclusiones de la junta médica y la determinación que corresponde realizar en el proceso judicial.

“El tema mala praxis lo determinará el juicio que corresponde a la mala praxis. Esto no es un juicio de mala praxis”, sostuvo.

De esta manera, las conclusiones de la junta se centran en la conducta médica y el seguimiento del cuadro clínico, mientras que la eventual existencia de responsabilidad penal deberá ser determinada en el ámbito judicial correspondiente.