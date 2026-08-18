Joaquín Gelmini tiene 23 años y recorre la Argentina en un simulador. Hasta el momento, ya documentó 121 localidades de Entre Ríos.

Un argentino creó un simulador de vuelo y ya documentó 121 localidades de Entre Ríos

Joaquín Gelmini tiene 23 años y lleva adelante un particular proyecto audiovisual: recorrer las localidades argentinas a través de un simulador de vuelo a escala real y contar la historia y la geografía de cada lugar. Ya registró 121 localidades entrerrianas y tiene otras 59 programadas.

Joaquín Gelmini tiene 23 años, es oriundo de Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, y actualmente vive en Mar del Plata. Desde agosto del año pasado lleva adelante un proyecto que combina tecnología, curiosidad y divulgación: recorrer virtualmente las localidades de la Argentina a través de un simulador de vuelo y construir un archivo audiovisual con la historia de cada lugar.

Paraná, la batalla de "farmear aura" y una pregunta incómoda: ¿por qué tanto odio?

“Voy una por una contando la historia y la geografía de cada lugar”, explicó Joaquín en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7). Su objetivo es documentar todas las localidades del país y, para eso, utiliza un simulador a escala 1-1, en el que un metro de la vida real equivale a un metro dentro del sistema.

El proyecto ya alcanzó 1.683 localidades de todo el país. En Entre Ríos, Gelmini lleva 121 localidades grabadas y otras 59 programadas. Entre las que ya forman parte del archivo aparecen Chajarí, Villa Paranacito, Ibicuy, San José de Feliciano y Médanos, además de pueblos y parajes que muchas veces tienen escasa presencia en otros registros.

“La propia gente me escribe para avisarme qué pueblos me faltan, así que el archivo se va completando entre todos”, contó.

Un mapa de la Argentina desde el aire

La particularidad del proyecto no está solamente en utilizar un simulador para desplazarse por el país, sino en aprovechar esa herramienta para recuperar historias que muchas veces no son conocidas.

“Me gusta aprender, me gusta hacer las historias de cada localidad. Hay un montón de historias únicas que me gusta compartirlas”, señaló.

Gelmini explicó que la utilización del simulador permite concretar un proyecto que, en la vida real, sería prácticamente imposible de realizar por los tiempos y los costos que implicaría recorrer todas las localidades argentinas.

“Estoy tratando de crear el primer archivo audiovisual de todas las localidades del país, con la historia de cada lugar ”, afirmó.

El material puede consultarse en su página web, donde también desarrolló un mapa que permite buscar las distintas localidades y acceder a sus videos. Además, publica contenido en Instagram, TikTok y YouTube, donde reúne una comunidad de más de 175.000 seguidores.

Entre Ríos, protagonista del recorrido

La provincia de Entre Ríos ocupa un lugar importante dentro del proyecto. Joaquín realizó 26 capítulos recorriendo la provincia y estima haber pasado por alrededor del 90% de sus localidades.

Durante esos recorridos también encontró historias poco conocidas. Como ejemplo, mencionó el caso de El Pueblito, un paraje rural entrerriano donde YPF intentó realizar una perforación en busca de petróleo a comienzos del siglo XX, aunque el proyecto no pudo avanzar debido a la presencia de roca dura.

“Hay un montón de cosas que vamos aprendiendo de cada localidad del país”, destacó.

Actualmente se encuentra recorriendo Corrientes y también recupera episodios de la historia argentina que considera que no tienen tanta difusión. Entre ellos mencionó la figura del comandante Andresito y su papel en la defensa del territorio frente a las fuerzas invasoras portuguesas.

Un simulador que reproduce el mundo real

El sistema que utiliza Gelmini busca reproducir el territorio a escala real y cuenta con diferentes elementos que hacen que la experiencia sea particularmente inmersiva. “Si yo salgo acá de Mar del Plata y quiero ir hasta Paraná, se tardaría lo mismo que en la vida real. Es bastante realista el simulador”, explicó.

El programa incluye condiciones climáticas en tiempo real, tránsito aéreo y hasta embarcaciones. “Si en Paraná estaba lloviendo, está lloviendo en el simulador”, ejemplificó. La herramienta también es utilizada por pilotos reales para practicar horas de vuelo. Sin embargo, Joaquín encontró una manera diferente de aprovecharla: convertirla en una plataforma para conocer y contar la Argentina.

Cinco localidades por día

Gelmini comenzó el proyecto en agosto del año pasado y actualmente publica alrededor de cinco localidades por día, de lunes a lunes. Incluso hubo un período en el que llegó a subir siete diariamente.

Calcula que, si mantiene ese ritmo, podrá completar el archivo entre mayo y junio del año próximo, aunque reconoce que todavía quedan miles de lugares por recorrer. Además de los videos individuales, desde febrero desarrolla transmisiones en vivo en las que realiza recorridos más extensos. El proyecto comenzó desde Mar del Plata y luego continuó por distintas rutas del país, incluida la Ruta 40.

Durante esos vuelos, utiliza herramientas de inteligencia artificial para obtener información histórica de las localidades que va sobrevolando y compartirla con quienes siguen la transmisión. Según explicó, una gran cantidad de los pueblos que está documentando surgieron alrededor del ferrocarril. “Los trenes fueron fundamentales para conectar todo nuestro país. Se podría decir que el 70% de los pueblos que vi, que documenté, fueron creados gracias al ferrocarril”, señaló.

También observa cómo algunas localidades fueron perdiendo población con el paso de los años. Por eso, considera que su trabajo puede funcionar como un registro para el futuro. “De a poco se van cerrando las localidades, cada vez vive menos gente. Para que quede un archivo de cada lugar que nos representó”, resumió.

Con miles de kilómetros virtuales por delante, Joaquín Gelmini continúa con su recorrido. Su meta es ambiciosa: completar, localidad por localidad, un archivo audiovisual de la Argentina y dejar registrado no solamente dónde está cada pueblo o paraje, sino también las historias que lo hicieron posible.