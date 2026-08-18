Tendrá su tradicional recorrido de 21 kilómetros, con largada en la Virgen del Camino Costero de Villa Urquiza y llegada en el Balneario Municipal de Paraná.

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre.

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre

La cuenta regresiva para la 17° Edición de la Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná ya comenzó y la organización trabaja intensamente en los preparativos de una de las competencias de aguas abiertas más importantes del país. La prueba se disputará el próximo 12 de diciembre, sobre su tradicional recorrido de 21 kilómetros, con largada en la Virgen del Camino Costero de Villa Urquiza y llegada en el Balneario Municipal de Paraná.

Desde la organización, encabezada por la Asociación Civil Barrancas del Paraná, destacan el crecimiento sostenido que viene registrando el evento año tras año, tanto en cantidad de participantes como en su posicionamiento dentro del calendario nacional e internacional de aguas abiertas.

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre.

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El presidente de la entidad, Andrés Solioz, manifestó su entusiasmo de cara a una nueva edición y aseguró que las expectativas son muy positivas, previendo congregar a alrededor de un centenar de nadadores, como en las ediciones pasadas.

"Tenemos muy buenas expectativas. Año a año esta maratón va superándose en todo sentido. En nivel de competidores, en cantidad de países representados, en organización, en la calidad del evento y en todo lo que genera alrededor de la competencia", señaló.

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre

La Maratón Internacional Villa Urquiza - Paraná abrirá una nueva edición el próximo 12 de diciembre

El dirigente destacó además que el trabajo comenzó hace varios meses y que actualmente se avanza en diferentes aspectos fundamentales para garantizar el éxito de la prueba.

"Ya pusimos primera en distintas aristas. Estamos trabajando en la logística, la comunicación, la seguridad, los controles médicos, la coordinación en el río, la relación con los municipios involucrados, los sponsors y todo lo que implica organizar un evento de estas características", explicó.

"Venimos manteniendo reuniones con distintos actores que han manifestado su apoyo en vistas a la prueba. Eso habla a las claras del interés que despierta el evento en la sociedad desde el plano turístico y deportivo y nos permite seguir proyectando un evento que ya es una referencia para los nadadores de aguas abiertas de Argentina y de otros países", afirmó.

Además, sostuvo que el objetivo es continuar fortaleciendo el crecimiento de la maratón sin perder la esencia que la caracteriza.

"Queremos seguir elevando el nivel organizativo y brindarles a los participantes una experiencia cada vez mejor. La Villa Urquiza - Paraná ya tiene una identidad propia y eso es algo que valoran mucho quienes nos visitan año tras año", indicó.

Inscripciones

La organización informó que ya trabaja en el cronograma de inscripciones para la edición 2026. Está previsto que las mismas se habiliten durante octubre para los nadadores extranjeros y posteriormente, durante noviembre, para los competidores nacionales.

En las próximas semanas se darán a conocer los detalles vinculados al proceso de inscripción, requisitos de participación y reglamento oficial de la competencia.

Mientras tanto, la expectativa sigue creciendo en torno a una prueba que buscará volver a reunir a destacados exponentes de las aguas abiertas de Argentina y del mundo.

Gentileza: NG Comunicación Digital