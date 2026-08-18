Los Hill United Chiefs se coronaron campeones del Torneo Mundial de la International Softball Congress (ISC) 2026 de sóftbol de lanzamiento rápido (conocido como el Mundial de Clubes), tras vencer 4-3 a los Bear Creek Gremlins en Melbourne, Ontario, logrando un histórico tricampeonato consecutivo. En el plantel hubo tres paranaenses que fueron parte de la hazaña.
Los paranaenses Motroni, Peker y Biondi fueron campeones en Mundial ISC con los Chiefs
Los Hill United Chiefs se coronaron campeones de Sóftbol de lanzamiento rápido tras vencer 4-3 a los Bear Creek Gremlins y los tres paranaenses fueron parte.
Volvieron a ser parte de este equipo y levantaron la copa los paranaenses Bruno Motroni, Alan Peker y Luciano Biondi. También fue parte de este plantel el argentino Khalil Luna, quien nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y a los 18 años se mudó a Paraná para potenciar su carrera en el sóftbol nacional.
Los paranaenses Motroni, Peker y Biondi fueron campeones en Mundial ISC con los Chiefs
En una final de campeonato emocionante y muy disputada, celebrada en el JDT First Energy Veterans Memorial Fields, los Chiefs derrotaron a un formidable equipo de Bear Creek Gremlins por 4-3. Esta victoria consolida el lugar de Hill United en la historia del sóftbol rápido, al conseguir su tercer título consecutivo del Campeonato Mundial ISC.