Los paranaenses Motroni, Peker y Biondi fueron campeones en Mundial ISC con los Chiefs Los Hill United Chiefs se coronaron campeones de Sóftbol de lanzamiento rápido tras vencer 4-3 a los Bear Creek Gremlins y los tres paranaenses fueron parte. 18 de agosto 2026 · 12:49hs

Los paranaenses Motroni, Peker y Biondi fueron campeones en Mundial ISC con los Chiefs

Los Hill United Chiefs se coronaron campeones del Torneo Mundial de la International Softball Congress (ISC) 2026 de sóftbol de lanzamiento rápido (conocido como el Mundial de Clubes), tras vencer 4-3 a los Bear Creek Gremlins en Melbourne, Ontario, logrando un histórico tricampeonato consecutivo. En el plantel hubo tres paranaenses que fueron parte de la hazaña.

Volvieron a ser parte de este equipo y levantaron la copa los paranaenses Bruno Motroni, Alan Peker y Luciano Biondi. También fue parte de este plantel el argentino Khalil Luna, quien nació en Berazategui, provincia de Buenos Aires, y a los 18 años se mudó a Paraná para potenciar su carrera en el sóftbol nacional.

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Los paranaenses Motroni, Peker y Biondi fueron campeones en Mundial ISC con los Chiefs Los paranaenses Motroni, Peker y Biondi fueron campeones en Mundial ISC con los Chiefs En una final de campeonato emocionante y muy disputada, celebrada en el JDT First Energy Veterans Memorial Fields, los Chiefs derrotaron a un formidable equipo de Bear Creek Gremlins por 4-3. Esta victoria consolida el lugar de Hill United en la historia del sóftbol rápido, al conseguir su tercer título consecutivo del Campeonato Mundial ISC.