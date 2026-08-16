Yerba mate: beneficios y límites de una infusión muy argentina.

La yerba mate forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos y es una de las infusiones más características de la región.

La yerba mate forma parte de la vida cotidiana de millones de argentinos y es una de las infusiones más características de la región. Su consumo habitual se realiza mediante el tradicional mate cebado, aunque también puede prepararse como tereré, con agua fría, o como mate cocido.

Según el Código Alimentario Argentino, la yerba mate es el producto obtenido a partir de las hojas desecadas, ligeramente tostadas y desmenuzadas de la planta Ilex paraguariensis Saint Hilaire. En su composición también pueden encontrarse fragmentos de ramas jóvenes secas, pecíolos y pedúnculos florales.

Fuerte presencia cultural

Más allá de su fuerte presencia cultural, en los últimos años la yerba mate despertó un creciente interés científico por sus posibles efectos sobre la salud. Investigadores sostienen que buena parte de estas propiedades se relaciona con sus compuestos bioactivos y con su actividad antioxidante.

Lucas Brun, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y director del Laboratorio de Biología Ósea de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explica que diferentes trabajos científicos estudiaron los efectos de la yerba mate sobre distintos procesos del organismo.

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Entre los beneficios descriptos aparecen posibles efectos favorables sobre el peso corporal y el metabolismo de los lípidos, además de actividad protectora a nivel cardiovascular, efectos antidiabéticos y propiedades antiinflamatorias, antimutagénicas y antimicrobianas. También se han estudiado posibles acciones neuroprotectoras y su relación con la salud ósea.

Precisamente, el vínculo entre el consumo de yerba mate y los huesos es una de las líneas de investigación desarrolladas por Brun y su equipo. Los estudios realizados hasta el momento encontraron una asociación entre el consumo de mate y una mayor densidad mineral ósea, tanto en animales de experimentación como en mujeres posmenopáusicas consumidoras habituales de la infusión.

De todos modos, los especialistas advierten que estos resultados no significan que la yerba mate pueda considerarse un tratamiento médico. Se trata de un alimento que puede aportar determinados compuestos beneficiosos dentro de una alimentación equilibrada y no de un producto destinado a prevenir o curar por sí solo una enfermedad.

La forma de preparación también puede influir en la cantidad de compuestos que finalmente se incorporan. Brun señala que los efectos podrían ser similares entre distintas marcas de yerba mate, aunque algunos beneficios podrían ser menores cuando se consume como tereré o mate cocido, debido a una menor extracción de determinados componentes con actividad antioxidante.

El factor temperatura

El consumo de mate también ha sido analizado desde el punto de vista de sus posibles efectos adversos. En 2016, un grupo de 23 científicos internacionales convocados por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), organismo especializado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), evaluó la relación entre el consumo de mate, otras bebidas y el desarrollo de cáncer.

Una de las principales conclusiones fue que no existía evidencia concluyente de que el consumo de mate a temperaturas que no fueran muy elevadas estuviera relacionado con el cáncer. La preocupación estuvo vinculada fundamentalmente con el consumo de bebidas muy calientes.

Por eso, más que señalar a la yerba mate como un alimento perjudicial en sí mismo, los especialistas ponen el foco en la temperatura a la que se consume la infusión. El hábito de tomar líquidos excesivamente calientes puede representar un factor de riesgo que merece ser considerado.

Otro posible efecto asociado al consumo de yerba mate es la dificultad para conciliar el sueño. La explicación se encuentra en la presencia de xantinas, compuestos con acción estimulante entre los que se encuentra la cafeína. La respuesta, sin embargo, puede variar considerablemente de una persona a otra.

También existe la creencia extendida de que la yerba mate provoca gastritis. Sin embargo, de acuerdo con Brun, los estudios preliminares disponibles no han encontrado una asociación que permita sostener esa afirmación. En algunas personas susceptibles puede generar una pequeña distensión o determinadas molestias gastrointestinales.

Así, la evidencia disponible plantea una mirada más equilibrada sobre una bebida profundamente arraigada en la cultura argentina. La yerba mate contiene compuestos bioactivos y antioxidantes que son objeto de investigación y que podrían contribuir favorablemente a distintos aspectos de la salud.

Pero sus propiedades no deben interpretarse como una solución terapéutica. El consumo de mate puede formar parte de hábitos saludables, siempre que se eviten temperaturas excesivamente altas y se tenga en cuenta la tolerancia individual a sus componentes estimulantes.

Para los investigadores, la clave está en entender a la yerba mate como un alimento más dentro de un patrón de alimentación saludable. Sus posibles beneficios son interesantes y continúan siendo estudiados, pero no reemplazan una dieta equilibrada ni los tratamientos indicados para una determinada afección.